Die Fans verstehen David Ortegas Dschungel-Ausraster nicht

Hat David Ortega (38) mit seiner Reaktion etwa total übertrieben? Der Schauspieler ist derzeit im Allstars-Dschungelcamp zu sehen. Doch bereits in der ersten Folge verliert er nach einer Essensprüfung komplett die Fassung und beleidigt sogar seine Mitcamper. Bei den Fans kommt das Verhalten des Ex-Models allerdings gar nicht gut an – viele Zuschauer können seinen emotionalen Ausbruch überhaupt nicht nachvollziehen. "Bei David muss echt in der Zwischenzeit eine Schraube locker geworden sein, anders kann ich mir das nicht erklären. Was ist nur mit ihm passiert?", lautet das harte Urteil eines X-Users.

Und auch bei anderen Nutzern des Nachrichtendienstes stößt das Verhalten des früheren Köln 50667-Stars auf Unverständnis. "David spielt sich schon an Tag eins so auf, als sei es bereits Tag 15!", findet ein X-Nutzer, während ein anderer zustimmt: "Da eskaliert der David jetzt so. Dabei sind die noch nicht mal tagelang da und leiden [noch nicht] unter allerhand Entzugserscheinungen. Das kann ja noch heiter werden." "Lagerkoller schon am ersten Tag? Wo ist Dr. Bob (74), wenn man ihn mal braucht?", möchte ein weiterer Zuschauer wissen.

Doch wie kam es überhaupt zu der Eskalation? Bei einer vorherigen Essensprüfung weigerte sich David, tierische Produkte zu essen. Daraufhin vermutete er, dass seine Mitcamper deshalb hinter seinem Rücken über ihn reden, weshalb er zum Rundumschlag ausholte und gegen die Gruppe schoss. "Es geht hier um Frieden und ihr mobbt mich die ganze Zeit", warf er den anderen vor und wetterte weiter: "Ihr seid so eine Schande."

David Ortega, Allstars-Dschungelcamp-Kandidat

David Ortega im Allstars-Dschungelcamp, 2024

