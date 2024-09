Georgina ist nach Dschungel gerührt von positivem Feedback

Georgina Fleur (34) hat es geschafft: Die einst umstrittene Teilnehmerin diverser Reality-Shows wurde zur Dschungelkönigin im Allstars-Dschungelcamp gekrönt. Nach 17 anstrengenden Tagen im südafrikanischen Busch sitzt der Rotschopf nun sprichwörtlich auf dem Dschungel-Thron und hat auf dem Weg dahin viele Zuschauer-Herzen erobert. "Endlich kann ich mal ich selber sein und werde verstanden und bekomme auch Zuspruch", erklärt sie voller Erleichterung nach der Show in einem Interview mit RTL. Sie fühle sich zum ersten Mal in ihrer TV-Karriere tatsächlich verstanden und geliebt: "Es ist so eine Erleichterung für mich. Ich fühle mich einfach so frei. Ich weiß, dass die Leute mich jetzt endlich mal sehen, wie ich wirklich bin und mich auch lieben, so wie ich bin."

Und tatsächlich: Die Zuschauer resümierten ihre Performance mit Lob und Anerkennung im Netz. Kommentare auf dem offiziellen Instagram-Account der Show wie "Sie hat die legendärste Entwicklung von allen genommen" und "Georgina hat allen gezeigt, wer die wahre Maschine ist" sind nur einige der vielen positiven Rückmeldungen, die ihr entgegengebracht werden. Viele Fans erinnern sich daran, dass Georgina bei ihrer ersten Teilnahme im Dschungelcamp vor allem durch Angst und Unsicherheit auffiel, doch nun hat sie einen beeindruckenden Wandel vollzogen. Ihr Sieg ist nicht nur der Gewinn von 100.000 Euro, sondern auch eine immense Steigerung ihres Selbstbewusstseins, wie sie selbst betont.

Abseits des Rampenlichts führt Georgina ein Leben, das von ihrer Rolle als Mutter geprägt ist. Für die alleinerziehende Mama ist ihre Tochter ihre absolute Priorität, weshalb für sie auch glasklar ist, dass ihr Dschungel-Gewinn an ihre Kleine gehen wird. "Ich lege das für meine Tochter an. Ich werde das jetzt erst mal nicht anfassen", stellte sie im RTL-Interview bei "Punkt 8" klar.

RTL Georgina Fleur im Allstars-Dschungelcamp, 2024

RTL+ Georgina Fleur, Dschungelkönigin

