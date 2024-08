"Mobbt mich": David Ortega eskaliert im Allstars-Dschungel

David Ortega (38) sorgt in der ersten Folge vom Allstars-Dschungelcamp direkt für ordentlich Aufsehen – allerdings nicht im positiven Sinne. Der Reality-TV-Star weigert sich, an der allerersten Essensprüfung teilzunehmen, da sie tierische Produkte beinhaltet. Zu allem Überfluss wird er das Gefühl nicht los, dass seine Mitstreiter deswegen über ihn tuscheln. Nach der Challenge platzt dem einstigen Köln 50667-Darsteller deshalb der Kragen – er holt zum Rundumschlag gegen alle aus. "Es geht hier um Frieden und ihr mobbt mich die ganze Zeit" und "Ihr seid so eine Schande", gibt er wutentbrannt von sich, während die anderen Camper ihn nur fassungslos beobachten. Für David seien die anderen "falsch" und er fühle sich in seinem Veganismus nicht ernst genommen.

David stapft nach der Prüfung beleidigt umher, beruhigen lässt er sich allerdings nicht. Stattdessen beleidigt er nicht nur die gesamte Gruppe, sondern pickt sich auch einzelne seiner Mitstreiter heraus, die ihm gehörig auf die Nerven gehen. Besonders auf Thorsten Legat (55) ist er nicht gut zu sprechen. "Thorsten ist der schlimmste von allen", schießt der Schauspieler – doch da macht er die Rechnung ohne den Ex-Fußballer. "Hast du einen Schuss? Du greifst hier jeden an", motzt dieser David an. Derweil kann Mola Adebisi (51) über die Situation nur lachen, ähnlich geht es Gigi Birofio (25). Doch für die Allstars ist das Maß voll: David gehört für sie als Teamchef gecancelt. Mola übernimmt das stattdessen, während David die Welt nicht mehr versteht: "Was glaubt ihr denn, wer ihr seid, dass ihr mich so behandelt?"

Schon vor der Prüfung fällt David im Camp auf. Als es an die Verteilung der Feldbetten geht, wirkt es so, als ob der Schauspieler plötzlich auf Krawall aus wäre. Dass sich die Frauen rund um Kader Loth (51) und Sarah Knappik (37) wegen Rückenproblemen ihre Schlafgelegenheiten aussuchen dürfen, scheint er im ersten Moment noch in Ordnung zu finden – er sei schließlich Feminist. Doch wenig später erklärt er leicht genervt: "Ich möchte doch aber auch schön schlafen." In diesem Moment wurde es im Busch von Südafrika erstmals etwas lauter. Wie sich die Situation um noch David entwickelt, bleibt abzuwarten. Sein Kollege Gigi hat offenbar bereits für sich entschieden: "Der [David] ist ja voll komisch."

RTL Die Allstars-Dschungelcamp-Kandidaten, 2024

RTL David Ortega im Allstars-Dschungelcamp, 2024

