So lieb hat Isi seine Kader nach dem Dschungel aufgepäppelt

Kader Loth (51) war in diesem Jahr Kandidatin im Allstars-Dschungelcamp. Dort kämpfte sie um die Dschungelkrone und das Preisgeld von 100.000 Euro. Am Ende belegte der TV-Star hinter Dschungelkönigin Georgina Fleur (34) den zweiten Platz. Wie Kader im Interview mit Promiflash berichtet, hätten die 17 Tage in der Wildnis ihren Tribut gefordert. Ihr Mann Ismet Atli (53) habe sich jedoch im Anschluss liebevoll um die Dschungelprinzessin gekümmert. Nachdem die Reality-TV-Queen im Camp immer wieder von einer heißen Badewanne geträumt hatte, bereitete Isi ihr ein gebührendes Comeback. "Isi hatte wirklich schon alles vorbereitet. Ich bin zu Hause direkt in die Badewanne gegangen, der hat sich um alles schön gekümmert. Ich lag anderthalb Stunden mit schönen Rosenblüten in der Badewanne. Das hatte er alles schon vorbereitet", schwärmt Kader.

Nach dem Bad habe sie sich zwar wie ein anderer Mensch gefühlt, den Stress und die Anstrengungen der vergangen zweieinhalb Wochen konnte Kader aber nicht so leicht von sich abwaschen. "Ich konnte gar nicht mehr auf meinen Beinen stehen, meine Reserven waren so aufgebraucht. Ich lag nur noch tot im Bett", gesteht sie und erklärt weiter, dass Isi sie eine Woche lang mit Vitaminen und Elektrolyten aufpäppeln musste, ehe sie wieder fit war.

Im Camp gab Kader einige Einblicke in ihre Gefühlswelt und berichtete von einer schweren Zeit in ihrer Ehe mit Isi. 2017 sei ihr die Gebärmutter entfernt worden. Durch Endometriose, eine Erkrankung im Unterleib, habe sie an so starken Schmerzen gelitten, dass sie sich trotz ihres Kinderwunsches zu dem drastischen Schritt entschied. Vor allem ihren Liebsten habe das damals schwer belastet: "Isi hatte ein bisschen mehr Probleme damit als ich, weil er auch unbedingt Papa werden wollte." Gegenüber Gigi (25) gab sie zu, dass sie befürchtete, dass Isi sie deshalb verlassen werde. "Ich habe gesagt: 'Wir können uns trennen. Ich habe keine Probleme, ich verstehe dich. Du kannst gehen", habe sie ihm die Wahl gelassen. Doch der Unternehmer sei an ihrer Seite geblieben. "Das ist in meinen Augen wirklich Liebe. Das ist echte, echte Liebe", schwärmte Gigi anschließend im Dschungeltelefon.

