Das macht Dschungelkönigin Georgina mit den 100.000 Euro

Georgina Fleur (34) hat das Allstars-Dschungelcamp gewonnen. Sie trägt nicht nur den heiß begehrten Titel der Dschungelkönigin und darf die Krone mit nach Hause nehmen – Georgina ist nun auch stolze Besitzerin von 100.000 Euro. Im RTL-Interview bei "Punkt 8" verrät die Reality-TV-Bekanntheit jetzt, was sie mit der beachtlichen Gewinnsumme vorhat. "Ich lege das für meine Tochter an. Ich werde das jetzt erst mal nicht anfassen", stellt Georgina klar.

Für die alleinerziehende Mutter sei die Trennung von ihrer Tochter mit das Belastendste an ihrer erneuten Teilnahme am Dschungelcamp gewesen. In "Die legendäre Stunde danach" erklärte Georgina, dass sie noch nie so viele Tage am Stück nichts von ihrem Kind gehört habe. "Ich saß teilweise im Dschungeltelefon und hab so geheult. [...] Es war auf jeden Fall das Schlimmste für mich", gestand die 34-Jährige.

Neben der 17-tägigen Abschottung von der Außenwelt musste sich Georgina im Dschungel jedoch auch anderen Herausforderungen stellen. Einige ihrer Mitcamper schienen es regelrecht auf die einstige Bachelor-Teilnehmerin abgesehen zu haben und drängten sie schnell in die Rolle der Außenseiterin. "Das Krasse ist, dass mir teilweise Leute versucht haben einzureden, dass ich schlecht bin und falsch bin", erinnerte sich Georgina im Interview mit Promiflash.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter im Januar 2024

RTL Georgina Fleur im Allstars-Dschungelcamp, 2024

