Georgina Fleur musste sich nach Dschungelfinale übergeben

Georgina Fleur (34) konnte sich bei der finalen Prüfung im Allstars-Dschungelcamp gegen ihre Mitfinalistin Kader Loth (51) durchsetzen und sicherte sich die heiß begehrte Dschungelkrone der Legenden! Ob fermentierte Eier, Innereien oder Rattenschwänze – bei der Essensprüfung namens "Prominent geschlemmt" gab es nichts, was Georgina aufhalten konnte. Im offiziellen Podcast zum Dschungelcamp von RTL+ gesteht die Reality-TV-Bekanntheit, dass es ihr nach der eher weniger appetitlichen Mahlzeit gar nicht mal so gut ging. "Mir war wirklich schwindelig", betont Georgina und fügt hinzu: "Danach habe ich gefragt: 'Sind die Kameras aus?' Dann bin ich hinter den Thron und habe mich übergeben."

Im Hinblick auf ihre Magenverstimmung war es vermutlich eine gute Entscheidung von Georgina, ihren ursprünglich geplanten Siegesjubel sein zu lassen. "Ich wollte eigentlich einen Radschlag machen und dann auf den Thron springen", verrät sie in dem Gespräch. Allerdings habe sie bereits geahnt, dass die Drehung ihre bereits vorhandene Übelkeit verschlimmern könnte. Jan Köppen (41) und Sonja Zietlow (56) seien schon ohne Georginas akrobatische Einlage besorgt gewesen – jedoch weniger um das Wohlergehen der Influencerin als um ihr eigenes. Als Georgina hinter dem Dschungelthron verschwand, sollen die beiden Moderatoren laut der einstigen Bachelor-Kandidatin nur "Nein, nein, nein! Nicht auf uns" gerufen haben.

Georgina war zu Beginn der Legenden-Staffel alles andere als eine Favoritin. In den ersten Folgen zog die Promi Big Brother-Teilnehmerin die Aufmerksamkeit vor allem durch ihre ausgeprägten Mittagsschläfchen und ihre wohltuenden Badeeinheiten im Waschbecken auf sich. Nach und nach stellte sich jedoch heraus, dass Georgina vor keiner Prüfung zurückschreckt. Sie stellte sich jeder Herausforderung, bewahrte auch in tierischer Gesellschaft die Ruhe und bescherte ihren Mitcampern so das eine oder andere üppige Abendessen.

RTL Kader Loth und Georgina Fleur im Allstars-Dschungelcamp, 2024

RTL Georgina Fleur im Allstars-Dschungelcamp

