17 Tage im Dschungelcamp: So viel hat Kader Loth abgenommen

Kader Loth (51) nahm in diesem Jahr am Allstars-Dschungelcamp teil. Da sie es bis ins Finale geschafft hatte und hinter Dschungelkönigin Georgina Fleur (34) den zweiten Platz belegte, musste sie ganze 17 Tage im südafrikanischen Dschungel verbringen. In dieser Zeit quälte die Camper auch das ein oder andere Mal der Hunger – wie viel Kilo weniger brachte die B:REAL – Echte Promis, echtes Leben-Darstellerin nach dem Dreh wohl auf die Waage? "Ich bin mit 50 Kilo rein und mit 45 Kilo kam ich raus. Das war noch ok, aber fünf Kilo in 17 Tagen, das ist auch nicht ohne", verrät sie nun im Interview mit Promiflash.

Generell sei die Zeit in Südafrika alles andere als ein Zuckerschlecken gewesen. Nachdem sie wieder zu Hause war, habe sie eine Woche nur im Bett gelegen, gesteht die Reality-TV-Queen ehrlich. "Wir haben uns alle verausgabt, wirklich. Am Ende war ich am Ende. Diesmal war alles dreimal so hart, weil diesmal waren sehr starke Charaktere dabei", zieht sie ein ehrliches Fazit und ergänzt: "Ich weiß gar nicht, woran das lag. Die sind ja auch ein bisschen älter geworden und es war diesmal wirklich härter, die Prüfungen waren härter." Auch die Temperaturen hätten Kader sehr zugesetzt, wie sie weiter erklärt: "Es war zu der Zeit auch Herbst oder Winter. Wir haben uns die ganze Zeit den Arsch abgefroren."

Vermutlich hat der ganze Zoff zwischen den Campern ebenfalls an ihren Kräften gezerrt. Ein wiederkehrendes Streitthema war unter anderem eine Diskussion zwischen Kader und Giulia (49) um das begrenzte Klopapier. Wie es dazu kam? Als Teamchefin war es Kaders Aufgabe gewesen, die Gruppe darauf hinzuweisen, dass alle am Klopapier sparen müssen. "Du bist vorhin aus der Toilette rausgekommen und hast etwas in Klopapier eingewickelt. Was war das?", stellte Giulia ihre Showkollegin daraufhin zur Rede. Fassungslos erklärte Kader, dass es sich dabei um eine Binde gehandelt habe, die sie diskret entsorgen wollte. "Das ist so peinlich, das ist so ein intimes Thema, dass ich so was überhaupt erwähnen muss. Sie hat mich bloßgestellt", resümierte Kader bedrückt, während Giulia ihr immer wieder unterstellte, zu lügen.

Anzeige Anzeige

RTL Kader Loth im Allstars-Dschungelcamp 2024

Anzeige Anzeige

RTL Giulia Siegel, TV-Star

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Überrascht es euch, dass Kader in 17 Tagen fünf Kilo verloren hat? Nein, es ist ja nichts Neues, dass die Kandidaten viel abnehmen. Ja, damit habe ich nicht gerechnet. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de