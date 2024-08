Winfried Glatzeder geht trotz Leistenhernie in den Dschungel

Zehn Jahre nach seiner ersten Teilnahme am Dschungelcamp wagt sich Winfried Glatzeder (79) nun für die Allstars-Staffel des Formats ein weiteres Mal in den Busch. In den vergangenen Jahren hat sich bei dem Schauspieler in Sachen Gesundheit jedoch einiges verändert. Im Interview mit Bild witzelt Winfried, dass er heute "entsprechend mehr Ersatzteile im Körper" habe. Ein "neues Knie, neue Linsen [und] Hörgeräte" sind dabei nicht die einzigen Hilfsmittel, die er aufgrund diverser gesundheitlicher Einschränkungen benötigt: "Wegen einer Leistenhernie habe ich zwei Plastiknetze im Bauch, damit die Gedärme nicht heraushängen."

Im Jahr 2014 sorgte Winfried wegen seiner explosiven Art für die eine oder andere Streitigkeit, weshalb ihm der Spitzname Wutfried aufgedrückt wurde. Seinen zweiten Anlauf wolle der 79-Jährige dazu nutzen, um sich selbst noch einmal von einer anderen Seite zu entdecken, "bevor es zu Ende geht". Dabei sei er vor allem auf eine Sache gespannt: "Mal sehen, ob ich das nervlich noch durchstehe." Winfrieds Plan sei es, im südafrikanischen Dschungel die Masche "geduldiger Alter, der von den anderen bemitleidet wird" anzuwenden.

In der achten Staffel machte sich der "Dark"-Darsteller bei seinen Mitcampern alles andere als beliebt. An einem Abend wischte Larissa Marolt (32) ihre Hand unüberlegt an Winfried ab, nachdem sie die Krokodilfüße für das Abendessen angefasst hatte. Daraufhin rastete der gebürtige Pole völlig aus und verpasste der "Austria's Next Topmodel"-Gewinnerin kurzerhand einen Schlag auf den Arm. Anschließend beleidigte Winfried Larissa als "dämlich".

