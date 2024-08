Legenden? Julian Stoeckel gibt Dschungelcamp-Kandidatencheck

Nächste Woche ist es endlich so weit – das langersehnte Allstars-Dschungelcamp geht los. Mit dabei: Unzählige Stars und Sternchen, die sich in den vergangenen 20 Jahren bereits einmal nach Down Under wagten und um die Krone gekämpft hatten. Auch Julian Stoeckel (37) war bereits Teil der Show und holte sich 2014 den Sieg. Nun hat der Entertainer mal abgecheckt, wie es mit den diesjährigen Kandidaten laufen könnte und verraten, was er von dem Cast hält. Mit Winfried Glatzeder (79) saß er damals selbst im Dschungel – "Liebe ich ja sehr. Die Seele eines bösen Menschen", verrät Julian im Interview mit RTL. Georgina Fleur (34) finde er super. Luigi Birofio (25) gehört aber nicht zu seinen Lieblingscampern: "Finde ich jetzt nicht so besonders, weil manchmal verstehe ich eigentlich gar nicht, was er sagt. Er wahrscheinlich auch nicht, deswegen ist auch nicht so wichtig."

Sarah Knappik (37) habe in seinen Augen Legendenstatus und ebenso Thorsten Legat (55). Auch Giulia Siegel (49), Kader Loth (51) und Hanka Rackwitz (55) finde er super. Bei David Ortega (38) ist er nicht sicher, ob er überhaupt erkannt werden kann: "Er war ja mal ein wahnsinnig schöner Mann. Jetzt ist er eine Mischung aus Hare Krishna und einem Guru." Aber das Zusammenspiel aus dem ehemaligen Köln 50667-Darsteller und Mitstreiterin Hanka stelle er sich unterhaltsam vor. "Wenn ich mal überlege, die beiden sitzen bei der Nachtruhe und sprechen über ihre Verrücktheiten – das wird ein schöner Moment, ich freue mich sehr", fantasiert Julian. Auch von Eric Stehfest (35) ist der Berliner begeistert. Zu Daniela Büchner (46) und Elena Miras (32) hat er nicht allzu viel zu sagen. Rundum sei der Cast eine Mischung aus Legenden und "Legenden aus zweiter Reihe" – Streitpotential gebe es sicher zuhauf. Wer wird gewinnen? Einer der Jüngeren, meint er. Entweder Elena, Sarah oder Gigi. Wünschen würde er sich den Sieg allerdings eher für Winfred oder Kader.

Auch "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"-Urgestein Sonja Zietlow (56) hat schon ihre Meinung zu einigen Teilnehmern geäußert. Danni kam dabei nicht ganz so gut weg. "Ich war so genervt von dieser Frau. Es war wirklich eine Katastrophe. Wo du dir dann denkst: Warum muss die Frau diese ganze Sendezeit bekommen?", erinnerte sich die Moderatorin in einem Video auf Instagram. Allerdings sei sie auch eine Legende, da die Goodbye Deutschland-Berühmtheit 2020 ganze zwölf Dschungelprüfungen absolvieren musste – was bisher "die meisten aller Zeiten" seien.

RTL / Stefan Gregorowius Der "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden"-Cast

Getty Images Sonja Zietlow beim Dschungelcamp 2015

