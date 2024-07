Freudentränen: Alec Baldwin wurde im Prozess freigesprochen!

Er kann wohl aufatmen. Seit Mittwoch stand Alec Baldwin (66) wegen des tödlichen Unfalls am "Rust"-Set vor Gericht in New Mexico. Nun gibt es eine überraschende Wendung in dem Prozess: Wie unter anderem People berichtet, hat die Richterin die Anklage wegen fahrlässiger Tötung gegen den Schauspieler am Freitag fallen lassen. Bei der Verkündung seines Freispruchs brachen er und seine Frau Hilaria (40) in Tränen aus.

Zuvor wurde der Prozess unterbrochen und die Geschworenen für den Zeitpunkt entlassen. Der Grund: Die Verteidigung des 66-Jährigen hatte argumentiert, dass die Staatsanwälte Beweise unterschlagen hätten. "Wenn diese Beweise nicht so wichtig wären, wie wir sagen, hätten sie sie uns übergeben", erklärte sein Anwalt Luke Nikas vor der Richterin und fügte hinzu: "Die Tatsache, dass sie es verheimlicht haben, die Tatsache, dass sie es unter einer separaten Dokumentennummer abgelegt haben, dass sie keinen ergänzenden Bericht offengelegt haben, dass sie die Kugeln nicht offengelegt haben, dass sie sie nicht zur Beweisaufnahme am 6. April mitgebracht haben [...]."

Im Oktober 2021 war es zu dem tragischen Unfall gekommen: Alec probte am Set des genannten Films mit einer Waffe und erschoss dabei versehentlich die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42). Der Regisseur Joel Souza (50) wurde ebenfalls von dem Schuss getroffen und verletzt. Alec hatte daraufhin in mehreren Interviews betont, dass er den Abzug der Waffe nicht betätigt hat und nicht wusste, dass diese scharfe Munition enthielt.

Getty Images Alec und Hilaria Baldwin im Juli 2024

Getty Images Alec Baldwin im Juli 2024

