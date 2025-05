Regisseur Joel Souza bereut seinen "Rust"-Film zutiefst

Am Freitag startet der von Kontroversen begleitete Westernfilm "Rust" in den US-Kinos, doch bei Regisseur Joel Souza (51) mag von Feierstimmung keine Rede sein. Im Gegenteil: Statt Vorfreude verspürt Joel vor allem Reue und erklärte The Guardian, dass er am liebsten nie ein Wort des Drehbuchs geschrieben hätte. Der Filmemacher war 2021 selbst Opfer des tragischen Vorfalls am Set in New Mexico, als Alec Baldwin (67) versehentlich einen Schuss aus einer Requisitenwaffe abfeuerte. Während Joel schwer verletzt wurde, kam Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) ums Leben. Seit Abschluss der Dreharbeiten, die danach wieder aufgenommen wurden, besteht laut Joel zwischen ihm und Alec keinerlei Kontakt mehr.

Die Ereignisse auf dem "Rust"-Set hatten eine Kette von Fehlentscheidungen zur Folge, wie Joel im Interview mit The Guardian schildert: "Es war ein Dominoeffekt von schlechten Entscheidungen, eine nach der anderen." Nach dem Unglück rang er wochenlang mit sich, ob er das Filmprojekt überhaupt fortsetzen sollte. Dass er trotzdem zurückkehrte, lag vor allem am Wunsch von Halynas Familie, das Werk zu vollenden. Die Justiz zog derweil Konsequenzen: Die Waffenmeisterin Hannah Gutierrez-Reed wurde wegen fahrlässiger Tötung zu einer Haftstrafe von 18 Monaten verurteilt, während Alec im vergangenen Sommer vom Vorwurf des Totschlags freigesprochen wurde. Zu Alec selbst äußerte sich Joel wenig emotional und sagte lediglich, die Wege der beiden hätten sich nach dem Ende der Dreharbeiten getrennt.

Bereits in früheren Interviews hatte Joel darauf hingewiesen, wie sehr ihn die Ereignisse am Set innerlich verändert haben. Die einstige Unbeschwertheit ist dem Regisseur seit der Tragödie abhandengekommen, wie er auch in einem Gespräch mit Vanity Fair schilderte. Die Verbundenheit zu Halyna Hutchins bezeichnete er als eine außergewöhnliche Freundschaft und betonte, dass ihr Tod ihn zutiefst erschüttert habe. "Ich hatte gehofft, dass es ein böser Traum war." Dass ausgerechnet in einer Realityshow von Alec die Geschehnisse thematisiert wurden, interessierte Joel offenbar wenig – mit einem sarkastischen Seitenhieb erklärte er im Interview mit The Guardian, er habe die Ausstrahlung von "The Baldwins" ohnehin verpasst: "Ich glaube, ich war an dem Abend damit beschäftigt, mir mit einer Bratpfanne ins Gesicht zu schlagen." Trotz allem bleibt Joel dabei, dass Halynas Familie sein Hauptantrieb war, den Film zu beenden – und dass der Verlust bis heute nachwirkt.

Getty Images Sicherheitskräfte am Eingang zur Bonanza Creek Ranch beim Film "Rust"

Getty Images Hilaria und Alec Baldwin bei der Jazz At Lincoln Center Annual Gala, April 2025

