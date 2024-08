Jack Grealishs Freundin Sasha präsentiert ihren Babybauch

Sasha Attwood genießt ihre erste Schwangerschaft. Gemeinsam mit dem Fußballstar Jack Grealish (28) erwartet die Influencerin ihr erstes Kind. Doch auch während in ihrem Körper ein Baby heranwächst, legt sie Wert auf das richtige Styling. Für eine britische Modemarke modelt sie nun Umstandsmode und setzt dabei ihre beachtliche Babykugel in Szene. Wie ein Video, das Daily Mail vorliegt, zeigt, entscheidet sich die Spielerfreundin für ein eng anliegendes, schulterfreies Kleid in Weiß. Auf ihren Bauch ist sie dabei besonders stolz. "Er ist wirklich das beste Accessoire im Moment. Ich finde, er ist supersüß!", schwärmt die werdende Mama.

Die freudige Neuigkeit seiner Schwangerschaft verkündete das Traumpaar bereits im Juli auf Instagram. Damals teilte die Brünette ein Bild, auf dem sie ihr Bäuchlein in die Kamera hält, während Jack sie von hinten umarmt. "Halb ich, halb du – über alle Maßen gesegnet", schrieb das Model zu dem Schnappschuss. Auch der Mittelfeldspieler schwärmte von dem Babyglück und betitelte das Foto: "Des Lebens größter Segen."

Ausnahmsweise spielte Jack diesen Sommer nicht im England-Trikot. Trainer Gareth Southgate (53) hatte den Fußballer nicht in den Kader für die Fußball-EM in Deutschland berufen. Sasha und ihr Liebster nutzten die Zeit stattdessen für ein wenig Erholung und reisten gemeinsam nach Italien. Im Netz postete der Sportler Urlaubsfotos aus einer Villa auf Sardinien. Ganz lässig präsentierte er darauf seinen durchtrainierten Körper, während er seine Füße im Pool baumeln ließ.

Sasha Attwood, Model

Jack Grealish, Fußballspieler

