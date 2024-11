Jack Grealish teilt erstes Foto mit neugeborener Tochter

Jack Grealish (29) lässt seine Fans an seinem Familienglück teilhaben. Der englische Fußballprofi hat im September sein erstes Kind mit seiner Freundin Sasha Attwood begrüßt. Nun teilt der Sportler ein erstes Foto seines Töchterchens auf Instagram. Darauf sieht der stolze Papa Jack ganz entspannt aus, während er die Kleine liebevoll im Arm hält. Die sechs Wochen alte Mila trägt einen putzigen Strampler mit Herzmotiv. Das Gesicht ihres Babys scheinen der Brite und seine Partnerin allerdings nicht zeigen zu wollen und verdecken es mit einem Emoji.

Die frischgebackene Mama Sasha ist immer noch ganz beseelt von der Ankunft ihrer Tochter, aber betont auch offen, wie schwer die erste Zeit mit einem Baby sein kann. Ihre Gedanken sammelte sie vor wenigen Tagen in einem emotionalen Text auf Instagram: "Ich glaube nicht, dass irgendjemand oder irgendetwas dich auf die Mutterschaft vorbereiten kann – kein Buch, keine Ratschläge." Das Gefühl, nicht genau zu wissen, was man tut oder sich ständig Sorgen zu machen, sei beängstigend. Doch sie betont: "Wir machen es einfach und wir finden es heraus! Es ist die verwirrendste, schönste, lohnendste Zeit und ich bin so stolz auf all die Mamas da draußen!"

Jacks und Sashas gemeinsame Reise begann lange bevor der Fußballer bei Manchester City und in der englischen Nationalmannschaft glänzte. Die zwei kennen sich schon seit ihrer Jugend und sind seit ihrem 16. Lebensjahr ein Paar. Im Juli dieses Jahres gaben die beiden bekannt, dass sie ihr erstes Kind erwarten. "Halb ich, halb du – über alle Maßen gesegnet", betitelte die Influencerin ein Foto, auf dem sie und ihr Partner liebevoll ihren Babybauch streicheln.

Collage: Instagram-Story/Instagram Collage: Jack Grealish und Sasha Attwood

sasha_rebecca Sasha Attwood und Jack Grealish, Juni 2024

