Nach Scheidung: Sam Asghari reißt Witze über Liebesleben

Wie steht es um das Liebesleben von Sam Asghari (30)? Seit Frühjahr dieses Jahres ist der Fitnesstrainer offiziell von seiner Ex Britney Spears (42) geschieden. Die Sängerin ist seither schon wieder fleißig am Daten. Doch wie schaut es bei ihm aus? "Ich treffe mich mit jemandem, während wir hier sprechen", scherzte Sam auf der Premiere seines neuen Filmes gegenüber E! News und erklärte: "Sie ist sehr pflegeintensiv. Ich habe ihr gerade die Nägel gemacht und bin mit ihr in den Hundepark gegangen." Das Herz des Hotties schlägt derzeit scheinbar nur für seine Hündin Porsha.

Zwischen ihm und der "Circus"-Interpretin scheint trotz der Trennung kein böses Blut zu fließen. Im Interview mit dem Sender sprach Sam nur in den höchsten Tonen von Britney. "Ich wünsche ihr nur das Beste. Sie ist eine wundervolle Person und ein sehr großer Teil meines Lebens. Ich werde unsere gemeinsame Zeit immer wertschätzen", betonte der 30-Jährige und erklärte, "dankbar für all die tollen Erfahrungen" zu sein, die sie gemeinsam gemacht hätten.

Britney hingegen scheint derzeit in einer On-off-Beziehung mit ihrem ehemaligen Haushälter Paul Soliz zu sein. Angeblich hatte sich das Paar vor wenigen Wochen getrennt. Doch vergangene Woche wurde die "Toxic"-Interpretin dann mit den drei Kindern ihres Ex-Freundes beim Trampolinspringen gesichtet. Auf Fotos, die TMZ vorliegen, sieht man Britney mit den Kids unter anderem auf der Seilbahn oder in der Schaumstoffgrube.

Instagram / samasghari Britney Spears und Sam Asghari im Mai 2022

Getty Images Britney Spears im Juli 2015

