Sam Asghari und seine Brooke feiern Red-Carpet-Debüt

Sam Asghari (31) sorgte am vergangenen Freitag, dem 25. April, für Aufsehen, als er gemeinsam mit seiner neuen Freundin Brooke Irvine beim Opening-Event des The Tryst Puerto Vallarta in Mexiko erstmals über den roten Teppich schritt. Der Ex-Ehemann von Britney Spears (43) bestätigte gegenüber Us Weekly, dass er nach der Trennung von der Pop-Ikone wieder verliebt ist. "Es ist alles eine Frage der Liebe. Genau das ist es", erklärte Sam. Ganz bewusst stellte er dabei klar, dass seine Beziehung zu Brooke, einer Immobilienmaklerin aus Los Angeles, nichts mit Hollywood oder der Branche zu tun habe. "Es geht nicht um die Branche, es geht nicht um Hollywood. Es geht darum, im Moment zu leben", betonte er. Seit Januar 2025 ist die Beziehung der beiden offiziell, nachdem sie sich zuvor schon einige Monate lang heimlich getroffen hatten.

Dieses Red-Carpet-Debüt, das eher zufällig stattfand, nutzte Sam, um seine Haltung zur Liebe ganz offen zu teilen. "Es war nicht so, dass wir gesagt haben: 'Jetzt ist der richtige Moment', aber wir sind hier, um eine gute Sache zu unterstützen", sagte er zu Us Weekly. Besonders hob er die Bedeutung der LGBTQ+-Community hervor: "Liebe ist nicht von Geschlecht oder Herkunft abhängig. Diese Community hilft mir, das zu verstehen." Sams neue Beziehung sorgte nicht zuletzt deshalb für Aufmerksamkeit, weil sie im direkten Anschluss an das medienwirksame Ende seiner Ehe mit Britney Spears entstand. Mit der Sängerin war er von 2016 bis 2023 zusammen, die Ehe hielt allerdings nur gut ein Jahr. Laut Gerichtspapieren trennten sich die beiden wegen "unüberbrückbarer Differenzen", die die Beziehung zerbrechen ließen.

Die Beziehung zwischen Sam und Britney war von Anfang an außergewöhnlich. Die beiden lernten sich 2016 am Set von Britneys Musikvideo "Slumber Party" kennen. Bereits kurz darauf kursierten Gerüchte, als Sam ein gemeinsames Foto auf Instagram postete. Besonders geprägt war ihr Zusammensein durch die sogenannte Vormundschaft, unter der Britney bis November 2021 stand. Wie Sam kürzlich im Podcast "The Viall Files" erzählte, habe er damals erst durch einen Anruf von Britneys Team von den Einschränkungen erfahren, die sein Leben mit der Sängerin bestimmten. "Es war seltsam für mich", erinnerte er sich und gestand, anfangs Angst gehabt zu haben, Britney könnte den Kontakt zu ihm verlieren. Trotz dieser Widrigkeiten habe er immer versucht, für sie da zu sein. Mit Brooke, die in den Medien als "normales Mädchen" beschrieben wird, erlebt Sam aktuell ein weniger öffentliches Liebesglück, das ihm jedoch offensichtlich gut gefällt.

Getty Images Sam Asghari und Brooke Irvine im April 2025 in Mexiko

Getty Images Sam Asghari und Brooke Irvine im April 2025 in Mexiko

