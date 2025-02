So beängstigend war Britneys Vormundschaft für Sam Asghari

Sam Asghari (30), der Ex-Mann von Pop-Ikone Britney Spears (43), sprach in einem Interview über seine Erfahrungen während der umstrittenen Vormundschaft seiner Partnerin. In der Podcast-Show "The Viall Files" erzählte Sam, wie er bereits zu Beginn ihrer Beziehung im Jahr 2016 von einem Mitglied ihres Teams über die Vormundschaft informiert wurde. Er sei damals schockiert gewesen, denn Britney selbst habe das Thema nicht angesprochen. "Ich wurde direkt mit dieser Situation konfrontiert", berichtete er und nannte es "eigenartig", mit den Regeln umgehen zu müssen, die für Britney festgelegt worden waren. Während der 12-jährigen Vormundschaft, die im November 2021 endete, hatte Britneys Vater Jamie Spears (72) die Kontrolle über ihre Angelegenheiten übernommen.

Sam betonte im Gespräch, wie herausfordernd es für ihn gewesen sei, in einer solchen Situation ein stützender Partner zu sein. Als er erfuhr, dass Britney eventuell unterdrückt und kontrolliert wurde, fühlte er sich an die Verhältnisse in seinem Heimatland Iran erinnert. Dennoch habe er sich vorsichtig verhalten und versucht, die Gründe für die Vormundschaft zu verstehen, ohne Ärger zu verursachen. "Man hat als Freund wenig Handhabe und läuft Gefahr, den Kontakt zur geliebten Person zu verlieren", erklärte der Schauspieler, der Britney insgesamt sieben Jahre begleitete. Er dementierte zudem Spekulationen über einen Maulkorb seitens ihres Teams. Dennoch betonte er, wie wichtig Diskretion in Hollywood ist, wo jeder eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichne.

Sam und Britney hatten sich 2016 bei den Dreharbeiten zu ihrem Musikvideo "Slumber Party" kennengelernt und verliebten sich schnell ineinander. Ihre Liebe gipfelte nach sechs Jahren in einer Hochzeit. Nur 14 Monate später beendete Sam jedoch die Beziehung. Obwohl sie inzwischen getrennt sind, blickt der 30-Jährige positiv auf die gemeinsame Zeit zurück: "Ich glaube, das Wichtigste ist die Zeit, die wir zusammen verbracht haben, die Dinge, die wir gelernt haben. Und das war ein großer Teil meines und auch ihres Lebens." Er bewundert nicht nur ihre Karriere, sondern auch ihre Stärke inmitten der Herausforderungen. Rückblickend sei die Beziehung eine "intensive Lektion" gewesen, die er als einen prägenden Teil seines Lebens betrachtet.

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari im Juli 2019

MEGA / ZUMAPRESS.com Sam Asghari, Model

