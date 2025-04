Sam Asghari sorgt mit oberkörperfreien Bildern für Aufsehen

Sam Asghari (31) zieht aktuell mit einer Reihe heißer Fotos auf Instagram alle Blicke auf sich. Der Schauspieler und Fitnesstrainer, der bis 2023 mit Popstar Britney Spears (43) verheiratet war, zeigte sich vor seinem Trailer lediglich in Calvin-Klein-Boxershorts. In der Bildunterschrift setzte Sam humorvoll auf Selbstironie: "Man könnte denken, das ist ein Versuch, Aufmerksamkeit zu erregen – aber in Wirklichkeit zeigt das nur den glamourösen Alltag beim Filmemachen: Herumstehen und auf Klamotten warten." Mit definierten Bauchmuskeln und lässigem Blick brachte er nicht nur das Internet zum Glühen, sondern sorgte auch in der Sonne Miamis für Aufsehen.

Die Fotos entstanden offenbar während der Dreharbeiten zu einem noch unbekannten Filmprojekt, über das Sam jedoch bisher keine näheren Details verraten hat. Bekannt wurde der gebürtige Iraner einst als Model, doch seine Schauspielkarriere hat in den letzten Jahren an Fahrt aufgenommen. Der Durchbruch gelang ihm ursprünglich mit seiner Rolle im Musikvideo zu Britneys Song "Slumber Party" aus dem Jahr 2016, wo sich das damalige Paar auch kennenlernte. Nach fünf gemeinsamen Jahren gaben sie 2021 ihre Verlobung bekannt, kurz nachdem Spears' Vormundschaft beendet wurde. Im Juni 2022 folgte die Hochzeit, die Ehe endete jedoch im Sommer 2023 mit Sams Scheidungseinreichung.

Trotz des Liebes-Aus hat Sam nur warme Worte für die Popikone übrig. In einem Interview mit OK! betonte er, dass er für die Beziehung dankbar sei: "Ich bin nie traurig, dass es vorbei ist – ich bin dankbar, dass es überhaupt passiert ist. Sie ist eine fantastische Künstlerin." Die beiden verbindet nicht nur ihre gemeinsame Vergangenheit, sondern auch ein Karriereschub für Sam, der mit Britney an seiner Seite in Hollywood Fuß fasste. Neben seiner Arbeit als Schauspieler ist auch sein Engagement für Fitness und sein Lebensstil in der Öffentlichkeit bekannt. Seine jüngsten Bilder scheinen einmal mehr zu beweisen, dass der 31-Jährige selbstbewusst seinen eigenen Weg geht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sam Asghari, Model

Anzeige Anzeige

MEGA / KCS Presse Sam Asghari, Model

Anzeige Anzeige