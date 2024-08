Im Trampolinpark: Britney Spears mit Kids von Paul unterwegs

Bandelt Britney Spears (42) etwa wieder mit ihrem Ex-Freund Paul Soliz an? Auf Bildern, die TMZ vorliegen, sieht man die "Toxic"-Sängerin nämlich mit den drei Kids ihres ehemaligen Haushälters beim Trampolinspringen. Gemeinsam mit den Kids probiert Britney die Seilbahn aus oder wirft sich in die Schaumstoffgrube hinein. Dabei trägt der Superstar eine weiße Shorts, ein rotes T-Shirt und knallorange Socken. Doch der Spaß war wohl schnell vorbei – nach nur 25 Minuten sollen sie laut einer Quelle die Spaßarena verlassen haben.

Britney und Paul, die wohl eine On-off-Beziehung führen, haben schon für einige Schlagzeilen in der Vergangenheit gesorgt. Erst kürzlich wurde sie von Paparazzi fotografiert, wie sie nur in einer Decke bekleidet von Notärzten vor ihrem Hotel untersucht wurde. Laut Britney habe sie sich nur am Knöchel verletzt. Andere Gäste des Hotels berichteten, dass es zu einem heftigen Streit zwischen Britney und ihrem Freund Paul Soliz gekommen sein soll.

Paul ist der ehemalige Haushälter von Britney – und hat eine kriminelle Vergangenheit. Wie ein Insider gegenüber Us Weekly berichtete, sollen deshalb auch Britneys Mitarbeiter besorgt gewesen sein. "Ihre Assistenten wollen [Paul] nicht in ihrer Nähe haben. Das haben sie vom ersten Tag an klargemacht." Und auch ihre Freunde waren nicht von ihm begeistert, wie ein weiterer Insider offenbarte: "Sie raten ihr schon seit Wochen, sich von ihm fernzuhalten. Aber je mehr sie ihr das sagen, desto stärker wird der gegenteilige Effekt. Sie hört ihnen nicht zu."

Britney Spears, Sängerin

Britney Spears, Sängerin

