Sam Asghari unterzeichnete NDA während Ehe mit Ex Britney

Sam Asghari (30), Schauspieler und Model, hat in einem aktuellen Interview bestätigt, dass er während seiner Ehe mit Popstar Britney Spears (43) eine NDA, also eine Geheimhaltungsvereinbarung, unterzeichnet hatte. Im Podcast "The Viall Files" scherzte Sam am Mittwoch: "Man kann in Hollywood nicht mal auf die Toilette gehen, ohne eine NDA zu unterschreiben." Gefragt nach den Gründen für die Scheidung, hielt er sich bedeckt und sprach von einem "Maulkorb-Erlass", der ihn daran hindere, ins Detail zu gehen. Dennoch betonte er: "Trennungen sind immer schwer, egal aus welchem Grund." Nach sieben gemeinsamen Jahren hatte sich das Paar nach nur 14 Monaten Ehe entschieden, getrennte Wege zu gehen. Sam reichte im August 2023 die Scheidung ein, die im Mai 2024 abgeschlossen wurde.

Die beiden hatten sich 2016 am Set von Britneys Musikvideo "Slumber Party" kennengelernt, als Sam im Clip in die männliche Hauptrolle schlüpfte. Schon kurz darauf verliebten sich die beiden ineinander. Sie verlobten sich 2021, nachdem Britney sich von der Vormundschaft durch ihren Vater befreit hatte. Die Hochzeit folgte im Juni 2022, doch bereits ein Jahr später trennte sich das Paar. Berichten zufolge kursierten nach der Scheidung Gerüchte über Untreue, was aber weder Sam noch Britney öffentlich kommentierten. Trotz allem äußerte Sam mehrfach, dass er die gemeinsame Zeit schätze und immer Respekt vor Britney habe. Er habe es stets gehasst, dass andere versucht hätten, Informationen als Druckmittel zu benutzen: "Es ist mein Leben." In der Öffentlichkeit sprach er nie schlecht über sie und nannte ihre Beziehung "einen prägenden Teil" seines Lebens.

Hinter den Kulissen hatten Britney und Sam mit zahlreichen Herausforderungen zu kämpfen, darunter Britneys langjährige Vormundschaft und der immense öffentliche Druck, unter dem die Sängerin stand. Sam sei während dieser Zeit eine wichtige Stütze gewesen. Seit der Scheidung scheint sich Britney neu orientiert zu haben – sie wurde bereits mehrfach mit Paul Soliz, einem ehemaligen Haushaltsangestellten, gesehen. Neben seiner Karriere im Schauspiel bleibt Sam, der seit Dezember 2024 mit dem Model Brooke Irvine liiert ist, ein Familienmensch, geprägt durch das Aufwachsen mit drei Schwestern. Seiner Ex-Frau wünsche er trotz allem "nur das Beste". Auch Britney schwärmte in ihrer Autobiografie von der "intensiven Chemie" zwischen ihnen.

Instagram / britneyspears Sam Asghari und Britney Spears, Ex-Partner

Instagram / samasghari Sam Asghari und Brooke Irvine

