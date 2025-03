Ziemlich hot: Sam Asghari präsentiert seinen dicken Bizeps

Sam Asghari (30), bekannt aus der dritten Staffel "The Traitors", wurde am Mittwoch in Los Angeles gesichtet, wie er an einem Geldautomaten Halt machte. Der Schauspieler und Fitnesstrainer, der sich erst vor wenigen Monaten von Pop-Ikone Britney Spears (43) scheiden ließ, zeigte sich in sportlicher Topform: Auf den Fotos war sein trainierter Bizeps kaum zu übersehen. Begleitet wurde Sam von einer Frau, die im Auto auf ihn wartete. Gerüchten zufolge soll es sich dabei möglicherweise um seine neue Freundin, Brooke Irvine, handeln, wie Just Jared berichtete. Ein Fan, der zufällig zugegen war, nutzte die Gelegenheit, um ein Selfie mit dem muskulösen Star zu ergattern. Sympathieträger Sam hatte allem Anschein nach nichts dagegen.

Erst kürzlich sprach der 30-Jährige in verschiedenen Interviews und im Podcast The Viall Files offen über die Herausforderungen in seiner Ehe mit Britney. Vor allem auf ihre kontroversen Social-Media-Videos, die sie unter anderem tanzend mit Messern zeigen, wurde er angesprochen. "Es gab viele seltsame Momente", verriet Sam, ohne dabei jedoch ins Detail zu gehen. Er betonte stets, dass ihre Ehe auch gute Zeiten hatte, und bezeichnete die Beziehung als "eine besondere, aber auch sehr schwierige Phase" seines Lebens. Hinter den Kulissen hatten Britney und Sam mit zahlreichen Herausforderungen zu kämpfen wie Britneys langjähriger Vormundschaft und dem immensen öffentlichen Druck, unter dem die Sängerin stand.

Sam, dessen Werdegang vom Fitnesstrainer zum Schauspieler große Aufmerksamkeit erregte, ist mittlerweile ein bekanntes Gesicht in Hollywood. Freunde und Fans beschreiben ihn als zielstrebig und bodenständig. In den sozialen Medien gibt er regelmäßig Einblicke in sein Training, seine Karriere und gelegentlich auch in sein Privatleben. Besonders gerne zeigt Sam seinen Fans dabei, die Ergebnisse seiner regelmäßigen Trainingseinheiten, wie unter anderem vergangenen November: Zu dem Zeitpunkt teilte er bei Instagram ein Video, das ihn selbst beim Workout zeigte – und das sehr zu Freude seiner Fans oberkörperfrei.

Instagram / samasghari Brooke Irvine und Sam Asghari im Dezember 2024

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari im April 2018

