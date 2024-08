Olivia Attwood stellt ihre Karriere über Familiengründung

Olivia Attwood (33) macht ihre Prioritäten deutlich. In einem Interview mit New! Magazine spricht der Realitystar offen an, dass es Frauen noch immer nicht möglich sei, eine erfolgreiche Karriere zu haben und gleichzeitig eine Familie zu gründen – dabei macht Olivia deutlich, worauf ihr Fokus aktuell liege. "Ich denke, wir versuchen immer noch vorzugeben, dass wir alles schaffen können, aber irgendwann muss man einen Kompromiss eingehen. Und im Moment bin ich sehr karriereorientiert", erklärt sie. Ihr Partner Bradley Dack sei hingegen wohl schon bereit, Nachwuchs zu bekommen. Olivia fügt hinzu: "Bradley ist schon ganz versessen darauf. Aber für Männer ist es auch viel einfacher, richtig? Wenn ich er wäre, würde ich auch Kinder wollen."

Olivia ist derzeit mit den Vorbereitungen für eine neue Realityshow auf ITV beschäftigt und möchte sich momentan keine Auszeit nehmen, um ein Kind zu bekommen, wie sie in ihrem Podcast "So wrong it's right" verriet. Dabei sei Nachwuchs für sie aber nicht gänzlich vom Tisch. "Ich würde nicht sagen, dass es ein Streitpunkt ist. Ich weiß, dass Brad ein großartiger Vater sein würde", stellte der TV-Star klar und fügte noch hinzu: "Ich denke, falls es passieren sollte, wäre ich glücklich. Die Leute denken, dass ich Kinder hasse, aber das stimmt gar nicht, ich hätte nichts dagegen, irgendwann eigene Kinder zu haben. Ich habe einfach nur Angst."

Trotz ihres starken Fokus auf die Karriere verriet Olivia bereits im vergangenen Jahr, dass sie überlege, die Geburt ihres ersten Kindes für ihre Reality-TV-Show zu filmen, sollte es irgendwann dazu kommen. "Der Gedanke, die Entbindung zu filmen, ist unheimlich, aber auf gewisse Weise wäre es auch selbstverständlich und ich würde es wollen. Ich denke, es wäre großartig, denn die Zuschauer sind mit mir aufgewachsen und würden sehen, wie ich neues Leben erschaffe", äußerte sich der Realitystar gegenüber Mail Online.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bradley Dack und Olivia Attwood

Anzeige Anzeige

Getty Images Olivia Attwood, Realitystar

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Olivias Sicht bezüglich der Familienplanung? Ich denke, sie liegt falsch. Karriere und Familie ist zeitgleich möglich. Ich sehe das ähnlich wie sie! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de