Olivia Attwood reflektiert über Brust-OPs und Kinderplanung

Olivia Attwood (33) hat offen über ihre Erfahrungen mit plastischer Chirurgie und ihren aktuellen Lebensentscheidungen gesprochen. Mit gerade einmal 20 Jahren unterzog sie sich einer Brustvergrößerung, die sie rückblickend bereue. Im Podcast "Glad We Had This Chat" beschrieb sie die Operation als eine überstürzte Entscheidung. Die Reality-TV-Bekanntheit witzelte über ihre damalige Implantatgröße und sagte, dass es sich "wie Wassermelonen zu schmuggeln" angefühlt habe.

2019 ließ Olivia sich ein zweites Mal die Brüste operieren. Sie habe damals das Gefühl gehabt, dass ihr Körper unter dem Gewicht ihrer zehn Jahre alten Implantate litt, die sie als "lächerlich groß" empfand. Heute bereue die 33-Jährige ihren jugendlichen Leichtsinn. "Es ist seltsam, wenn man älter wird, beginnt man, Dinge anders zu sehen", reflektierte sie. Seit ihrer Teilnahme an Love Island-UK habe Olivia viele Angebote für kostenlose Schönheitsoperationen erhalten, diese aber alle abgelehnt, da es sich für sie falsch anfühle.

Abseits von chirurgischen Eingriffen sprach Olivia auch über ihre Beziehung zu Fußballer Bradley Dack, den sie letztes Jahr geheiratet hat. Sie erklärte, dass sie derzeit nicht plane, eine Familie zu gründen, und sich wünsche, dass die Leute ihre Entscheidung respektieren würden. "Ich widme mich gerade voll und ganz meiner Arbeit und meinem Ehemann", sagte sie offen. Nach ihrem Durchbruch bei "Love Island" fand Olivia die plötzliche Berühmtheit befreiend und genießt seitdem ihr Leben in der Öffentlichkeit.

Instagram / oliviajade_attwood Olivia Attwood, UK-"Love Island"-Star

Instagram / oliviajade_attwood Bradley Dack und Olivia Attwood im Juni 2023

