Heißester Look? Olivia Attwood überrascht bei den Brits 2024

Bei den Brit Awards 2024 sorgte Olivia Attwood (32) für Aufsehen. Die TV-Persönlichkeit entschied sich für einen durchsichtigen, weißen Catsuit, der ihren Körper mutig zur Schau stellte. Ganz ohne BH und nur in Spitze gehüllt flanierte die "Getting Filthy Rich"-Bekanntheit über den Red Carpet. Lediglich ein cremefarbener Blazer bedeckte das Nötigste. Dabei wirkte sie jedoch so selbstbewusst, dass sie das Blitzlichtgewitter der anwesenden Fotografen offenbar sehr genoss. Verschmitzt schaute Olivia in die Kameras und strahlte über das ganze Gesicht.

Nicht nur Olivia, sondern auch andere Prominente wie Ashley Roberts (42) und Laura Whitmore waren Gäste auf dem roten Teppich von Großbritanniens größtem Musikereignis. Stars des Abends waren aber mit Abstand Sängerin Dua Lipa (28) und RAYE. Während Dua in einer tief ausgeschnittenen Robe aus Leder über den Red Carpet schritt, glänzte die "Escapism."-Interpretin in einem schwarzenGlitzerkleid. Und Letztere gehörte sogar zu den Gewinnern der Verleihung: In insgesamt sechs Kategorien hat RAYE einen Award gewonnen – unter anderem für das beste britische Album, als Künstler des Jahres und für die beste britische Single.

Die Brit Awards 2024 sorgten in diesem Jahr aber nicht nur mit glamourösen Looks für Aufsehen. Ein weiteres Highlight des Abends war eine spektakuläre Performance von Kylie Minogue (55), die für ihr weltweites Erfolgsjahr mit dem Hit "Padam Padam" und dem Album "Tension" gefeiert wurde. Kylie wurde zudem mit dem Global Icon Award geehrt, um ihre herausragenden und lang anhaltenden Leistungen in der britischen Musikindustrie zu würdigen.

Getty Images Olivia Atwood bei den Brit Awards 2024

Getty Images Raye, Sängerin

