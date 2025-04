Olivia Attwood heizt ihren Followern im roten Bikini ein

Reality-TV-Star Olivia Attwood (33) heizte am Mittwoch ihren Fans auf Instagram mit einer Reihe heißer Schnappschüsse ein. Die ehemalige Love Island-Teilnehmerin zeigte sich in einem knappen roten Bikini, während sie die Sonne an einem Strand in Dubai genoss. Das auffällige Zweiteiler-Set mit Halterneck-Top und seitlich gebundenen Höschen setzte ihre Kurven perfekt in Szene. Mit übergroßer Sonnenbrille und hochgestecktem blonden Haar schützte sie sich wenig später vor der Sonne und posierte lässig vor der spektakulären Kulisse des Burj Al Arab Hotels. In einem ihrer Posts auf der Plattform schrieb sie: "Und so fängt die heißeste Saison 2025 an."

Neben ihren Badeaufnahmen zeigte Olivia auch eine andere Seite ihres glamourösen Urlaubs. Später an diesem Tag schlüpfte sie in einen gemütlichen, navy-gestreiften Miu Miu-Rugby-Pullover und ließ ihre Fans mit weiteren Schnappschüssen an ihrem Strandtag teilhaben. Dabei präsentierte sie nicht nur ihre liebsten Sonnenpflegeprodukte, sondern auch eine edle Hermès Birkin Bag, die perfekt das Bild eines luxuriösen Beach-Lifestyles abrundete. Die Aufnahmen verdeutlichen einmal mehr, warum Olivia in der Fashion- und Entertainment-Welt so gefragt ist.

Olivia, die 2023 Fußballer Bradley Dack geheiratet hat, genießt derzeit eine aufregende Karriere. Bekannt wurde sie 2017 durch ihre Teilnahme bei "Love Island", wo sie es bis ins Finale schaffte. In einem Interview im Podcast "How To Fail" verriet sie kürzlich, dass sie die Chance auf die Show zuvor zweimal abgelehnt hatte – und sie letztlich die Trennung von einem früheren Partner dazu bewog, die Teilnahme anzunehmen. Heute gibt sie an, dass es genau dieser Schritt war, der sie und Bradley letztlich wieder zueinandergebracht hat.

Getty Images Olivia Attwood bei den Brit Awards 2024

Getty Images Bradley Dack und Olivia Attwood

