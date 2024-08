Vertrauensbruch: Olivia Attwoods Ehemann ging ihr fremd!

Die Beziehung von Olivia Attwood (33) und ihrem Ehemann Bradley Dack erlebte schon einige Ups and Downs. Über einen Tiefpunkt sprechen die beiden in einer aktuellen Folge ihres Podcasts "So Wrong It's Right". Brad gesteht den Fans des Paares, dass er Olivia betrogen hat – und das wohl über eine längere Zeit. Davon erfahren habe die Love Island-Bekanntheit über einen anonymen Anruf. "Es war spät in der Nacht und ich gehe nie an unterdrückte Nummern, aber man kennt dieses Gefühl im Bauch", erinnert sich die Beauty.

Zu diesem Zeitpunkt sei die 33-Jährige gerade zur Formel 1 in Deutschland gewesen: "Ich lehnte mich einfach aus dem Bett und fragte: 'Hallo?' Das Mädchen war sehr aufgeregt. [...] Sie antwortete: 'Hier ist Brads Freundin.'" Olivia habe in diesem Moment gar nicht glauben können, was sie da höre. "Dann haben wir uns unterhalten und im Grunde genommen hast du dich mit ihr genauso getroffen wie mit mir", führt sie weiter aus. Auch wenn es offensichtlich nicht das erste Mal ist, dass das Ehepaar über dieses Thema spricht, reagiert der Fußballspieler ziemlich beschämt. Auf die Frage, wie er darüber denke, antwortet er unbeholfen: "Offensichtlich war es nicht sehr nett."

Brads Ausrutscher führte zu einem Bruch – ein Jahr später fand das Paar aber wieder zusammen. Seitdem gehen sie gemeinsam durchs Leben – im Juni vergangenen Jahres gaben sich die Social-Media-Stars auf Ibiza das Jawort. Ihr Eheversprechen mit traditionellen Ringen zu verewigen, schien den beiden wohl nicht zu reichen: Das frischvermählte Ehepaar ließ sich auf ihrer Hochzeit die Worte "Bis dass der Tod uns scheidet" tätowieren!

Getty Images Olivia Attwood bei den Brit Awards 2024

Instagram / oliviajade_attwood Bradley Dack und Olivia Attwood im Mai 2023

