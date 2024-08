Neues Biopic: Nicolas Cage spielt NFL-Star John Madden (†85)

Nicolas Cage (60) hat eine große Rolle an Land gezogen! Wie Deadline jetzt berichtet, wird der Hollywoodstar in dem bevorstehenden Kinofilm "Madden" die Hauptrolle verkörpern. Bei dem Film handelt es sich um ein Biopic. Der Streifen erzählt die Lebensgeschichte des legendären Football-Trainers John Madden (✝85). Um die Regie kümmert sich der Star-Produzent David O. Russell (65). Dieser könnte wohl nicht glücklicher über die Schauspielerauswahl sein. Gegenüber People schwärmt der Filmemacher: "Nicolas Cage ist einer unserer größten und originellsten Schauspieler. Er wird unsere geliebte nationale Legende fantastisch verkörpern."

David steht voll und ganz hinter der Hauptrollenbesetzung. Doch wie sehen das die Fans? Auf X können zahlreiche Nutzer die Auswahl offenbar absolut nicht nachvollziehen. "Ich liebe Nicolas Cage. Aber das ist eine furchtbare Besetzung" oder "Es gibt wirklich keine schlechtere Wahl", beschweren sich einige User. Doch andere sehen das wiederum ganz anders. "Ich liebe Nic. Ich freue mich schon riesig auf den Film", schreibt nicht nur ein Supporter begeistert.

John verstarb im Dezember 2021 im Alter von 85 Jahren. Über fünf Jahrzehnte lang prägte er als Spieler und Trainer die Football-Industrie. Für viele gilt er deshalb als eine der bedeutsamsten Persönlichkeiten der NFL-Gemeinde. "Es wird nie einen zweiten John Madden geben, und wir werden ihm für immer zu Dank verpflichtet sein für alles, was er getan hat, um Football und die NFL zu dem zu machen, was sie heute sind", hieß es in einem emotionalen Statement der Profiliga nach Johns Ableben.

Getty Images Nicolas Cage im Dezember 2023

Getty Images John Madden, Football-Legende

