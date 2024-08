Ex-Frau Christina Lugner kritisiert Witwe von Richard (†91)

Seit Richard Lugners (✝91) Tod am vergangenen Montag befinden sich seine Angehörigen in tiefer Trauer. Sein Ableben trifft seine letzte Frau Simone Reiländer besonders schwer. Doch auch seine frühere Ex-Frau Christina Lugner (59), besser bekannt als "Mausi", trauert um den Bauunternehmer. Eigentlich galten die zwei Frauen als Freundinnen. Doch nun übt Christina scharfe Kritik an ihrer Nachfolgerin. Der Grund: Simone soll laut Berichten von RTL wenige Tage vor Richards Tod in Kitzbühel gefeiert haben. Für Christina offenbar ein absolutes No-Go, wie sie im Gespräch mit dem Sender deutlich macht: "Ich hätte meinen Mann sicherlich nicht, wenn er bettlägerig ist, zu Hause alleine liegen lassen."

Richard soll mit Simones Party in Kitzbühel einverstanden gewesen sein. Doch Christina kann das Verhalten der 42-Jährigen offenbar trotzdem nicht nachvollziehen. "Das wäre für mich sicherlich niemals infrage gekommen!", betont sie im Interview. Statt woanders zu feiern, wäre sie bei ihm zu Hause geblieben und hätte "ihm Suppen gemacht oder irgendetwas, was ihm schmeckt".

Christina und Richard gingen von 1999 bis 2007 gemeinsam durchs Leben. Aus ihrer Ehe stammt ihre gemeinsame Tochter Jacqueline. Das Ableben ihres Verflossenen war für die 59-Jährige ein herber Schlag. In einem Statement in der Kronen Zeitung nahm sie nur wenige Stunden nach Richards Tod emotional Abschied von ihrem einstigen Ehemann: "Richard war mein großes Vorbild und Lebensmensch, ich habe ihm viel zu verdanken. Ruhe in Frieden, lieber Richard, du hinterlässt eine große Lücke, wir vermissen dich unendlich!"

Instagram / simone_lugner Simone Reiländer und Richard Lugner

Action Press / CONTRAST Richard Lugner und Christina "Mausi" Lugner

