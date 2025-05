"Stimmt nicht": Christina Lugner dementiert Liebesgerüchte

Christina Lugner (59) sieht sich aktuell gezwungen, zu Spekulationen rund um ihre Beziehung zu dem als "Zuckerl-Baron" bekannten Unternehmer Karl Schweigl Stellung zu nehmen. Nachdem ein Online-Portal gemeldet hatte, die Autorin habe einen neuen Millionär an ihrer Seite, spricht die Ex-Frau von Richard Lugner (✝91) nun Klartext. "Das ist alles erfunden, Fake, stimmt nicht", stellte sie gegenüber der Zeitung Heute unmissverständlich klar und betonte, dass zwischen ihr und Karl nichts weiter als Freundschaft bestehe. Laut Christina verbindet sie mit Karl eine lange Bekanntschaft, die bis in die 80er-Jahre zurückreicht, aber nie romantischer Natur war.

Auch Karls Lebensgefährtin Christine und er seien laut Christina glücklich liiert, gemeinsame Aktivitäten gebe es aber durchaus: Man sehe sich regelmäßig, esse zusammen und reise sogar gemeinsam – etwa nach Teneriffa, wo Christina ihre Freunde schon zu Besuch hatte. Die Gerüchte rund um ein neues Liebesglück hätten nach gemeinsamen Restaurantbesuchen Fahrt aufgenommen, was offenbar Anlass zu Fehlinterpretationen gab. Die 59-Jährige betont, dass an entsprechenden Spekulationen "nie etwas dran war" und versucht, die "Fake-News" und die daraus gezogenen Schlussfolgerungen rasch zu entkräften. Damit widerspricht sie den Berichten, die sie und Karl einander vertraut und innig zusammen sehen wollten.

Die Gerüchteküche rund um Christina brodelt in schöner Regelmäßigkeit – besonders dann, wenn sie in der Öffentlichkeit mit einflussreichen Männern gesichtet wird. Bereits in der Vergangenheit hatte die Autorin wiederholt klargestellt, dass sie mit vielen wohlhabenden Persönlichkeiten vor allem langjährige freundschaftliche Kontakte pflegt. So war ihr Privatleben auch schon zu Zeiten ihrer Ehe mit Richard und nach der gescheiterten Beziehung mit Ernst Prost immer wieder Thema in den Boulevardmedien. Für das Jahr 2025 hat Christina noch große Pläne, wie sie im oe24-Interview verriet: Sie will sich verloben. "Dafür müsste ich aber erst einmal einen Mann finden!", scherzte sie damals.

Getty Images Christina Lugner, ehemalige TV-Moderatorin

Starpix / picturedesk.com / Alexander Tuma Christina und Richard Lugner im Juni 2005

