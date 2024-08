Christina "Mausi" Lugner nimmt Abschied von Ex-Mann Richard

Christina Lugner (59), auch bekannt als Mausi, ist in tiefer Trauer. Am Montagmorgen starb ihr Ex-Mann Richard Lugner im Alter von 91 Jahren. Wenige Stunden nach seinem Tod spricht die Österreicherin mit der Kronen Zeitung und richtet liebevolle Abschiedsworte an den verstorbenen Bau-Mogul: "Richard war mein großes Vorbild und Lebensmensch, ich habe ihm viel zu verdanken. Ruhe in Frieden, lieber Richard, du hinterlässt eine große Lücke, wir vermissen dich unendlich!"

Dieser schwere Schlag trifft sie nur wenige Tage nach der Trennung von Öl-Millionär Ernst Prost. Sechs Monate lang waren die 59-Jährige und der Unternehmer liiert. Was zunächst wie Liebe auf den ersten Blick schien, hielt jedoch nicht lange an. Schon einige Wochen vor der Trennung wurde bereits gemunkelt, dass es zwischen Christina und Ernst kriseln könnte. Gegenüber Bild gab sie schließlich das Liebes-Aus bekannt: "Ernst und ich haben uns getrennt. Ernst und ich bleiben in Freundschaft verbunden."

Christina war Richards vierte Ehefrau: Von 1991 bis 2007 waren die beiden verheiratet. 1993 wurde die gemeinsame Tochter des Bauunternehmers und der Autorin geboren. Auch seine fünfte Ehefrau Cathy Lugner (34) hatte sich bereits mit einem emotionalen Post auf Instagram zum Ableben des Bau-Moguls zu Wort gemeldet: "Ich werde dir immer dankbar sein, für alles, was du mich gelehrt hast."

Starpix / picturedesk.com Richard Lugner im Oktober 2023 in Wien

Instagram/ catherineee Cathy und Richard Lugner, Ex-Ehepartner

