Regelbruch: So schamlos schmuggeln die Dschungelkandidaten

Derzeit flimmert das Allstars-Dschungelcamp über die deutschen Fernseher und fesselt Fans des berühmt-berüchtigten Dschungelcamps vor die Bildschirme. Auch in diesem Jahr gelten für die Teilnehmer wieder strenge Regeln – doch davon zeigen sich die Kandidaten eher unbeeindruckt: Sie brechen die Regeln, was das Zeug hält. Campchef Winfried Glatzeder (79) wird in der aktuellen Folge im Dschungeltelefon über die Verstöße der Gruppe in Kenntnis gesetzt: Sie haben tagsüber geschlafen, ihre Zigaretten getauscht und geschmuggelt. Der Schauspieler stellt die Gruppe zur Rede und gesteht sein eigenes Vergehen: "Dann will ich mit gutem Beispiel vorangehen: Ich habe auch geschmuggelt." Der Filmstar hatte sich drei Streichhölzer und eine kleine Reibefläche mit einem Pflaster zwischen die Beine geklebt. Motiviert von Winfrieds Ehrlichkeit, gibt auch Luigi Birofio (25) zu: "Ich hatte noch eine Kippenschachtel extra. Die haben nicht richtig geguckt." Die Glimmstängel seien aber bereits aufgeraucht.

Doch bei den beiden Regelbrechern bleibt es nicht. "Ich habe Extra-Socken. Die Socken hatte ich unter meinen Socken drunter, also es war nicht bewusst geschmuggelt", gibt Mola Adebisi (51) reumütig zu. Nur Giulia Siegel (49) will sich aus der Verantwortung ziehen: "Ich habe für mich als Menschen nichts geschmuggelt, was für mich besser wäre." Im Dschungeltelefon redet sie um ihr Vergehen drumherum: "Ich sorge fürs allgemeine Wohl mit dem, was ich geschmuggelt habe." Kurz darauf fragt sie die Gruppe, ob sie ihre Schmuggelware abgeben soll oder nicht – die Gruppe entscheidet sich schließlich für Ersteres, weshalb sich das Model auf den Weg ins Dschungeltelefon macht und eine Box voll mit Gewürzen abgibt. Darin befinden sich unter anderem Oregano, Himalaya-Salz, Brühwürfel, Chili, Omami, Kräutersalz, Tomate-Mozzarella-Gewürz und Kochsalz. Die Aktion bereut sie aber nicht: "Das ist nicht kriminell, kriminell ist nicht, wenn man anderen etwas Gutes tun will."

Ob das das einzige Mal war, dass Giulia im Dschungel nicht ganz ehrlich war? Nach seinem Rausschmiss in Folge zwei packte David Ortega (38) über die Beauty aus und machte ihr schwere Vorwürfe: "Über Instagram hat sie den Kontakt aufgenommen. Sie hat sich einfach gemeldet", plauderte er kürzlich im RTL-Interview aus. Giulia habe ihm ihre Handynummer gegeben und häufiger mit ihm telefoniert – die TV-Stars sollen sich sogar getroffen haben. Beim Aufeinandertreffen im Camp habe sie dann aber so getan, als würden sie sich nicht kennen.

Anzeige Anzeige

RTL Luigi Birofio, Kandidat im Allstars-Dschungelcamp 2024

Anzeige Anzeige

RTL Giulia Siegel im Allstars-Dschungelcamp 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass die Dschungelcamper so viel geschmuggelt haben? Ich finde das voll in Ordnung, das gehört ja irgendwie auch dazu. Na ja, ich finde, die Kandidaten sollten sich schon an die Regeln halten... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de