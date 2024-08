Verrät Sara Foster die Gründe für das Liebes-Aus mit Tommy?

Diese Nachricht schockierte vor wenigen Tagen die Fans von Sara Foster (43) und Tommy Haas (46): Nach 18 Jahren Beziehung und zwei gemeinsamen Kindern soll nun alles aus und vorbei sein. In ihrem Podcast "The Worlds First Podcast" offenbart die US-amerikanische Schauspielerin nun intime Einblicke in ihre Gefühlswelt und liefert eine mögliche Erklärung für das Ende ihrer Beziehung: "Ich möchte einfach wie ein offenes Buch sein. Ich sehne mich danach, mich mit Menschen zu umgeben, die auch so leben wollen. Ich habe einfach keine Zeit für etwas anderes. Das ist der Punkt, an dem ich im Moment bin. Und ich entferne einfach Leute aus meinem Leben, links und rechts."

Klare Worte – ob damit auch der Tennisprofi gemeint ist? "Ich muss mit einem Menschen eine tiefe Verbindung eingehen können oder aus uns wird nichts. Wenn du nur hier bist, um Small Talk zu machen, bist du raus", erläutert die 43-Jährige. Vor zwei Jahren habe sie eine Therapie angefangen, durch die sich ihr Leben verändert habe. Sie sei jetzt offener geworden und im Gegensatz zu früher sehne sie sich nun nach "tiefgründigen Gesprächen" – fraglich bleibt, ob ihr vielleicht genau diese in ihrer Beziehung mit dem 46-Jährigen gefehlt haben.

Seit 2006 gingen die deutsche Tennis-Legende und die "Hawaii Crime Story"-Darstellerin gemeinsam durchs Leben. Obwohl sie sich 2008 verlobten, blieb eine Hochzeit aus. Zwei Jahre später gründeten sie mit der Geburt ihrer Tochter Valentina eine Familie – fünf Jahre später kam dann ihr zweites Töchterchen Josephine zur Welt. Ein offizielles Statement zu ihrem aktuellen Beziehungsstatus gab bisher keiner der beiden ab, Berichten von People zufolge scheint ihre Entscheidung aber endgültig zu sein. Von einem Informanten wollte das Magazin erfahren haben, dass sich die Ex-Partner nun "voll und ganz auf die gemeinsame Erziehung ihrer beiden Töchter Valentina und Josephine konzentrieren."

Dia Dipasupil/Getty Images Sara Foster, Schauspielerin

Getty Images Tommy Haas und Sara Foster mit ihrer Tochter bei der BMW Open Players Night

