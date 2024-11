Sara Foster spricht erstmals über Liebes-Aus mit Tommy Haas

Sara Foster (43) und Tommy Haas (46) gaben im August das Ende ihrer Beziehung bekannt. In einem aktuellen Interview mit ihrem Bekannten Jeff Lewis (54) in SiriusXM’s "Jeff Lewis Live" spricht sie das erste Mal über die Trennung von dem ehemaligen Tennisstar. Dabei gibt sie ein interessantes Detail über ihre aktuelle Beziehung zu ihrem Ex preis. Auf die Frage von Host Jeff, ob die beiden noch zusammen unter einem Dach leben, antwortet Sara kurz und knapp mit "Ja".

Im Gespräch enthüllte Sara weiter, dass sie und Tommy derzeit in getrennten Zimmern wohnen, was einen harmonischen Umgang miteinander ermöglicht habe. Ihre Schwester Erin Foster bezeichnete die Situation als "sehr friedlich" und betonte, dass Tommy trotz der Trennung weiterhin ein Teil ihrer Familie sei. Erin lobte Tommy außerdem als "einen großartigen Kerl" und "einen erstaunlichen Vater". Der ehemalige Sportler stehe der Familie nach wie vor nahe und sei oft bei gemeinsamen Essen oder anderen Familienrunden anzutreffen.

Sara und Tommy waren 19 Jahre lang ein Paar und haben zwei gemeinsame Töchter: die 13-jährige Valentina und die 8-jährige Josephine. Die Familie stand stets im Mittelpunkt ihres Lebens, auch nach ihrer Trennung legen beide entsprechend viel Wert darauf, ein harmonisches Umfeld für ihre Kinder zu schaffen. Sara, die für ihren offenen Umgang mit ihren Fans bekannt ist, teilte kürzlich auf Instagram mit, dass sie sich nicht verpflichtet fühlt, Details zur Trennung preiszugeben, aber die Unterstützung ihrer Anhänger sehr schätzt. Auf die Frage eines Fans, ob sie ein Comeback mit einem Ex für eine gute Idee hält, antwortete sie ehrlich: "Mit einem Ex wieder zusammenzukommen, ist nie eine gute Idee. Meist eine totale Verschwendung von Zeit."

Getty Images Tommy Haas und Sara Foster im Mai 2023

Getty Images Tommy Haas und Sara Foster mit ihrer Tochter bei der BMW Open Players Night 2013

