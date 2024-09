Sara Foster will nicht über Ehe-Aus mit Tommy Haas sprechen

Sara Foster (43) äußerte sich in einer Instagram-Fragerunde zu Gerüchten über eine mögliche Trennung von ihrem Partner, dem ehemaligen Tennisprofi Tommy Haas (46). Ein Nutzer fragte die Designerin und Podcasterin direkt nach der angeblichen Trennung und forderte eine Erklärung. Doch Sara stellte klar, dass sie keine Verpflichtung empfinde, über ihr Privatleben zu reden: "Ich denke ehrlich gesagt nicht, dass ich irgendjemandem etwas schulde", antwortete sie und fügte beschwichtigend hinzu: "Aber ich liebe euch, Leute."

Tiefere Einblicke in die Gerüchte um eine Trennung von dem Tennisspieler gab Sara nicht. Dennoch nutzte sie die Gelegenheit, um einem Nutzer einen Rat zu geben, der nach einer erneuten Beziehung mit einem Ex fragte: "Mit einem Ex wieder zusammenzukommen ist nie eine gute Idee. Normalerweise total vergeudete Zeit", schrieb sie in ihrer Story. Ob diese Aussage auf ihre eigene Situation anspielt, ließ die 43-Jährige offen.

Sara und Tommy sind seit 2006 ein Paar und in der Welt der Promis bekannt. Seit 2010 gehen die beiden als Ehepaar durchs Leben. Auch die Geburt ihrer beiden Töchter erhielt viel mediale Aufmerksamkeit. Sara kommt selbst aus einer prominenten Familie und weiß um die Licht- und Schattenseiten der Öffentlichkeit – ihr Vater ist der Musiker David Foster (74). Trotz ihrer offenen Art im Podcast und in den sozialen Medien zieht Sara bei familiären Angelegenheiten eine klare Grenze.

