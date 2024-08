"Dreiste Fälschung": Droht Melanie Müller nächste Anzeige?

Hat Melanie Müller (36) schon die nächste Anzeige am Hals? Seit einigen Monaten muss sich die Schlagersängerin vor Gericht verantworten, da ihr vorgeworfen wird, auf einem Konzert den Hitlergruß gezeigt zu haben. Zusätzlich wurden in ihrer Wohnung Drogen gefunden. Am 15. August erschien Melanie deshalb beim Amtsgericht Leipzig. Wie Fotos, die Bild vorliegen, zeigen, stellt die Blondine ihr Auto auf einem Behindertenparkplatz ab. Zwar ist auf den Bildern zu erkennen, dass in ihrem PKW ein Berechtigungsdokument liegt, jedoch kommt jetzt raus: Der Behindertenparkausweis ist wohl gefälscht!

Das Dokument wurde im Kreis Recklinghausen in Nordrhein-Westfalen ausgestellt – angeblich! Denn eine Sprecherin der zuständigen Behörde bestätigt nun gegenüber dem Newsportal: "Wir stellen solche Ausweise gar nicht aus. Es gibt keinen Zweifel, es handelt sich um eine dreiste Fälschung." Aus diesem Grund wolle der Kreis Recklinghausen nun Anzeige wegen Betrug und Urkundenfälschung erstatten. Das widerrechtliche Parken ziehe zwar nur ein geringes Bußgeld mit sich, jedoch könnte der Fälschungsversuch ernstere Folgen haben. Melanie drohen bei Verurteilung eine erhebliche Geldstrafe bis hin zu fünf Jahren Haft.

Der Prozess für ihre anderen Vergehen wurde schon des Öfteren vertagt. Zuletzt konnte kein Urteil gesprochen werden, da eine wichtige Zeugin nicht im Gerichtssaal erschien. Die Aussage der Dame sei jedoch sowohl für das Gericht als auch die Verteidigung der Angeklagten bedeutend zur Urteilsfindung, weshalb sich für die Verschiebung des Verfahrens entschieden wurde. Am 23. August soll der Prozess am Amtsgericht Leipzig fortgesetzt und ein abschließendes Urteil gesprochen werden!

Anzeige Anzeige

ActionPress Melanie Müller, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Melanie Müller, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de