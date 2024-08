Jennifer Lopez reicht offiziell die Scheidung von Ben ein

Jennifer Lopez (55) hat nun offiziell die Scheidung von Ben Affleck (52) eingereicht – wie TMZ berichtet. Die Dokumente wurden am Dienstag beim L.A. County Superior Court eingereicht, und bemerkenswerterweise tat dies Jennifer ohne die Unterstützung eines Anwalts. Die Trennung datiert sie auf den 26. April 2024, während sie die Ehe mit Ben am 16. Juli 2022 in Las Vegas eingegangen war. Interessant ist, dass sie die Scheidung am 20. August einreichte – dem zweiten Jahrestag ihrer großen Hochzeitsfeier in Georgia, was kaum ein Zufall sein dürfte.

Eine Überraschung, die aus den Dokumenten hervorgeht, ist das Fehlen eines Ehevertrags. Quellen bestätigen, dass tatsächlich kein solcher Vertrag vorliegt, was bedeutet, dass alle während der Ehe erzielten Einnahmen als Gemeinschaftseigentum betrachtet werden. Seit ihrer Heirat hat Ben in Filmen wie "Air" und "Hypnotic" mitgespielt und "The Instigators" produziert. Jennifer hingegen war in Projekten wie "Shotgun Wedding" und "The Mother" beteiligt. Jennifer fordert zudem keinen Ehegattenunterhalt und will, dass auch Ben darauf verzichtet. Da sie keine gemeinsamen Kinder haben, gibt es keine Sorgerechtsfragen zu klären.

Diese News dürften die Fans nicht wirklich überraschen, denn seit Monaten wird spekuliert, dass die Hollywoodstars sich getrennt haben könnten. Trotz der Gerüchte zeigten sie sich hin und wieder als Einheit – anscheinend spielten sie das nur vor. "Ben und J.Lo strafen einander mit Schweigen. J.Lo weiß nicht, wie es so weit kommen konnte. Sie dachte wirklich, sie hätte endlich ihr Happy End gefunden. Doch dann hat Ben ihr den Boden unter den Füßen weggezogen", erklärte beispielsweise ein Insider gegenüber OK! Magazin.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Ehepaar

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Jennifer die Scheidung ausgerechnet am zweiten Hochzeitstag einreicht? Irgendwie ironisch und legendär. Das geht gar nicht! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de