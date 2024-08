Scheidung von Ben? Jennifer Lopez ist am Boden zerstört

Jennifer Lopez (55) kann offenbar das überraschende Ende ihrer Beziehung mit Ben Affleck (52) nicht fassen. Wie ein Insider gegenüber OK! Magazin berichtet, gibt die "Marry Me"-Schauspielerin ihr Bestes, um all die Scherben aufzusammeln, während das Paar offenbar auf eine Trennung zusteuert. "Ben und J.Lo strafen einander mit Schweigen. J.Lo weiß nicht, wie es so weit kommen konnte. Sie dachte wirklich, sie hätte endlich ihr Happy End gefunden. Doch dann hat Ben ihr den Boden unter den Füßen weggezogen", plaudert die Quelle aus.

Trotz ihrer mutigen und oftmals glücklich wirkenden Auftritte kocht die Musikerin innerlich vor Wut. "In der Öffentlichkeit gibt sie sich tapfer, aber in ihrem Inneren brodelt es gewaltig", gibt der Informant tiefere Einblicke und fügt hinzu: "Bens Umzug in ein neues Haus war das Ende der Beziehung." Auch wenn der Schauspieler J.Lo immer im Herzen tragen werde, wisse er, dass die Ehe vorbei ist. "Er möchte sich jetzt einfach auf sich selbst konzentrieren", erklärt die Quelle abschließend.

Die Sängerin versucht trotz ihres gebrochenen Herzens ein neues Kapitel aufzuschlagen. "Es war ein hartes Jahr mit einigen unerwarteten Erkenntnissen, Veränderungen und Hindernissen – aber Jen versucht, ihren 55. Geburtstag als Neuanfang zu sehen", erzählte ein anderer Insider erst kürzlich gegenüber dem Magazin. Auf Instagram teilte die zweifache Mama jedenfalls eine hoffnungsvolle Botschaft mit ihren Fans. "Ich möchte, dass ihr an meinem Geburtstag wisst, dass ihr mein größtes Geschenk seid", schrieb sie.

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

ActionPress / BlueLoveImages / LAGOSSIPTV / BACKGRID Ben Affleck, Schauspieler

