Mandy Moore präsentiert Babybauch im lässigen Sommerlook

Mandy Moore (40) stellte ihren wachsenden Babybauch in einem lockeren Look zur Schau! Die 40-jährige Schauspielerin aus "This Is Us" erwartet im Moment ihr drittes Kind mit ihrem Ehemann Taylor Goldsmith (39). Auf diesen neuen Fotos, die jetzt unter anderem Daily Mail vorliegen, ist zu sehen, wie groß Mandys Schwangerschaftsbauch bereits ist. Bei ihrem Spaziergang durch Los Angeles trägt die baldige Dreifach-Mama ein graues Maxikleid, eine beigefarbene Lederhandtasche sowie bequeme Sandalen. Eine stilvolle, runde Sonnenbrille rundet ihr Outfit ab.

Allzu lange müssen sich Mandy und Taylor offenbar auch nicht mehr gedulden, bis sie ihr drittes Kind in den Armen halten können. Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Schauspielerin diese Woche eine Serie von Videos und schrieb dazu: "In der letzten Phase des Wartens auf unsere kleine Dame." Nach ihren Söhnen Gus und Ozzie erwarten die "A Walk To Remember"-Darstellerin und der "A Little Bit Of Everything"-Sänger zum ersten Mal eine Tochter. Den Namen ihres Nesthäkchens verriet das Paar bislang aber noch nicht.

Mandy und Taylor gehen bereits seit vielen Jahren Hand in Hand durchs Leben. Die stolzen Eltern lernten sich 2015 kennen. Im Gespräch mit Us Magazine enthüllte Mandy kürzlich nostalgisch: "Wir trafen uns in einem Sushi-Restaurant und hatten eines dieser besonderen Vier-Stunden-Essen, bei denen das Restaurant um dich herum schließt, und das war's. Ich wusste sehr schnell, dass er der Richtige ist."

Instagram / mandymooremm Taylor Goldsmith, Mandy Moore und ihre beiden Kinder im Juni 2024

Getty Images Taylor Goldsmith und Mandy Moore, Ehepaar

