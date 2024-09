Endlich zu Hause: Mandy Moore teilt Pics mit Tochter Louise

Vor einer Woche durfte Mandy Moore (40) ihr drittes Kind auf der Welt begrüßen. Mittlerweile konnten die Schauspielerin und Töchterchen Louise nach Hause. Die ersten besonderen Momente als fünfköpfige Familie im trauten Heim teilte Mandy nun mit ihren Fans auf Instagram: So zeigt ein Schnappschuss, wie Mandy, ihr Mann Taylor Goldsmith (39) und ihr jüngster Nachwuchs grinsend vor der Haustür stehen, während die gesamte Familie auf einem weiteren im Bett miteinander kuschelt. "Eine Woche mit unserer Lou", schreibt die This Is Us-Darstellerin zu der niedlichen Bilderreihe.

Dass sie zum dritten Mal Mama wird, hatte die 40-Jährige im Mai auf ihrem Social-Media-Account bekannt gegeben. "Manchmal imitiert das Leben die Kunst. Ich kann es kaum erwarten, dass diese Jungs eine kleine Schwester bekommen", freute sich Mandy und spielte dabei auf ihre "This Is Us"-Rolle in der Show an, in der sie eine Dreifachmama spielte. Vor wenigen Tagen war es dann endlich so weit: Nachwuchs Nummer drei erblickte das Licht der Welt! "Lou ist da! Louise Everett Goldsmith ist glücklich, gesund, schnell und pünktlich zur Jungfrauenzeit angekommen", schrieb Mandy stolz.

2018 hatten sich Mandy und Taylor das Jawort gegeben, drei Jahre später durften die Seriendarstellerin und der Musiker Sohnemann Gus auf der Welt begrüßen. 2022 folgte sein Bruder Ozzie. Die kleine Lou machte jetzt das Familienglück komplett – dabei hatte Mandy einst ernsthafte Zweifel, ob sie überhaupt Mama werden kann. "Ich erinnere mich, dass der Arzt mir sagte, dass die Chance, schwanger zu werden, gering sei... und dann, siehe da, zu unserer Überraschung, wurde ich mit Gus schwanger", erinnerte sie sich auf ihrem Social-Media-Account.

Anzeige Anzeige

Instagram / mandymooremm Mandy Moore und ihre Tochter Lou

Anzeige Anzeige

Instagram / mandymooremm Mandy Moore, Taylor Goldsmith und ihre drei gemeinsamen Kinder

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige