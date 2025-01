Mandy Moore emotional nach Besuch der Ruinen ihres Hauses

Sängerin und Schauspielerin Mandy Moore (40) hat ein emotionales Update zu den verheerenden Auswirkungen der jüngsten Feuer in Los Angeles geteilt. Auf Instagram hatte sie vor Kurzem öffentlich gemacht, dass ihr Haus in Altadena den Flammen zum Opfer gefallen sei. Nun führte es sie erstmals in ihre Wohngegend zurück: Anlass war ein Arzttermin für ihre vier Monate alte Tochter Lou. Ihren 5,5 Millionen Followern erklärte Mandy zu einem Video, das ihre Kinder zeigt, sie "versuche, das Schiff über Wasser zu halten, während ich in einer Pfütze der Trauer schwimme."

Die Auswirkungen der Brände haben nicht nur Mandys Familie getroffen, auch Freunde und Angehörige verloren ihre Häuser. "Wir haben unsere Garage und unser Hinterhaus verloren. Jeder, den wir kennen, hat alles verloren. Jedes Haus in unserer Straße ist weg. Meine Schwiegereltern. Mein Schwager und meine Schwägerin – sechs Wochen vor der Geburt ihres ersten Babys. Unsere besten Freunde", so Mandy. Besonders schmerzlich sei der Verlust des Studios von ihrem Mann Taylor Goldsmith (39) und dessen Bruder Griffin, das vollständig niederbrannte und mit ihm sämtliche Instrumente und Equipment. Mandy erklärte weiter, dass sie Dankbarkeit empfinde, weil ihre Kinder die Tragödie noch nicht ganz erfassen können: "Für sie fühlt sich alles wie ein großes Abenteuer an, und ich will, dass das so bleibt."

Mandy plant, sich aktiv am Wiederaufbau in ihrer Nachbarschaft zu beteiligen. Ihr Ehemann Taylor, den sie 2018 heiratete, ist Sänger der Band Dawes. Gemeinsam haben sie drei Kinder – den kleinen Gus, Baby Lou und den einjährigen Ozzie. Halt finden Mandy und ihr Ehemann derzeit bei engen Freunden: Die Familie lebt vorübergehend mit Hilary Duff (37) und ihrem Mann Matthew Koma in einem Haus zusammen.

Instagram / mandymooremm Taylor Goldsmith vor der Brandruine seines Hauses

Instagram / mandymooremm Mandy Moore, Taylor Goldsmith und ihre drei gemeinsamen Kinder