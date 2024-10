So sehr blühen Taylor und Mandy Moore als Dreifacheltern auf

Mandy Moore (40) und Taylor Goldsmith (39) begrüßten im vergangenen Monat erneut Nachwuchs: Ihre Tochter Louise erblickte das Licht der Welt. Wie sehr das Ehepaar in seiner neuen Rolle als Dreifacheltern aufgeht, betont ein Insider jetzt gegenüber OK! Magazine. "Sie haben sicherlich alle Hände voll zu tun, aber als frischgebackene Mutter ist Mandy wirklich in ihrem Element", meint die Quelle zu wissen und behauptet außerdem, dass der Ehemann der Schauspielerin ebenfalls eine hervorragende Figur mache: "Sie zollt Taylor viel Anerkennung. Er ist ein ultimativ tatkräftiger Papa!"

Wie überglücklich Mandy und Taylor über die Geburt ihres dritten gemeinsamen Kindes sind, machten sie vor wenigen Tagen auf Instagram deutlich. Auf der Social-Media-Plattform verkündeten sie die Babynews mit einem zuckersüßen Foto ihrer Tochter und den herzlichen Worten: "Sie ist unser absolutes Traummädchen und ihre großen Brüder sind bereits genauso besessen von ihr wie wir."

Dass Mandy es kaum erwarten konnte, ihre Tochter in die Arme zu schließen, machte sie bereits während ihrer Schwangerschaft deutlich. Denn diese war für die dreifache Mama alles andere als ein Zuckerschlecken. "Ich bin sehr dankbar für meinen Körper, denn diese Schwangerschaft hat es in sich...", gestand die 40-Jährige gegenüber ihren Fans und erklärte: "Einfach, weil es nicht leicht ist, zwei Kleinkinder zu jagen."

Anzeige Anzeige

Instagram / mandymooremm Mandy Moore, Taylor Goldsmith und ihre Tochter Lou im September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / mandymooremm Mandy Moore und ihre Tochter Lou

Anzeige Anzeige