Mandy Moore gratuliert ihrem Sohn Gus zum vierten Geburtstag

Mandy Moore (40) hat den vierten Geburtstag ihres Sohnes August, auch liebevoll Gus genannt, auf Instagram gefeiert. Die Schauspielerin teilte eine Reihe von entzückenden Fotos, die ihren ältesten Sohn unter anderem mit seinem Vater Taylor Goldsmith (39) und zusammen mit seinen Geschwistern Oscar und Louise zeigen. Gus' Schwester Louise ist erst im September zur Familie gestoßen. "Alles Gute zum Geburtstag, Gus! Dein Lächeln und Lachen sind unglaublich ansteckend", schrieb Mandy und fügte hinzu: "Deine Neugier auf die Welt und dein Mitgefühl faszinieren uns jeden Tag aufs Neue." Neben den positiven Worten zur Persönlichkeit ihres Sohnes würdigte sie auch seine "Resilienz" nach den schwierigen letzten Wochen.

Mandy spielte damit auf die verheerenden Waldbrände in Los Angeles an, die auch ihre Familie getroffen hatten. Im Januar hatte die Sängerin auf Instagram den Verlust ihres Hauses in Altadena dokumentiert und eine Videoaufnahme von den zerstörten Gebäuden geteilt. "Mein Zuhause, mein Altadena. Ich bin am Boden zerstört", schrieb sie damals und zeigte sich tief erschüttert von den Verwüstungen der Flammen in ihrer Nachbarschaft. Neben ihrem eigenen Haus sind auch die Schule ihrer Kinder und viele Lieblingsorte ihrer Familie den Bränden zum Opfer gefallen. In einem Update drückte Mandy jedoch ihre Dankbarkeit aus, dass sie ihre Familie und ihre Haustiere rechtzeitig in Sicherheit waren, und lobte die Hilfe und Unterstützung durch Freunde.

Die Waldbrände trafen die kleine Familie nur wenige Monate nach der Geburt von Louise. Die Kleine ist das dritte Kind für Mandy und ihren Ehemann Taylor. 2021 erblickte mit Gus das erste gemeinsame Kind des Paares das Licht der Welt, rund ein Jahr später folgte dann Söhnchen Ozzi. Mandy und Taylor lernten sich 2015 über Instagram kennen und traten drei Jahre später vor den Traualtar.

Anzeige Anzeige

Instagram / mandymooremm Mandy Moore und ihren Söhnen, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / mandymooremm Mandy Moore, Taylor Goldsmith und ihre Tochter Lou im September 2024

Anzeige Anzeige