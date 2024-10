Mandy Moore teilt herzerwärmende Jamsession ihrer Familie

Mandy Moore (40) gewährte ihren Fans während eines Auftritts am vergangenen Sonntag einen intimen Einblick in das harmonische Familienleben mit ihrem Ehemann Taylor Goldsmith (39) und den Kindern. Während der Performance von Taylors Band Dawes standen die beiden Söhne des Paares, der dreijährige August "Gus" und Oscar "Ozzie", 23 Monate, stolz mit auf der Bühne. Dabei hielt Gus eine rote Fisher-Price-Gitarre in der Hand, während er neben seinem Vater posierte. Diese herzerwärmenden Szenen veröffentlichte die Sängerin und Schauspielerin in ihrer Instagram-Story.

Mandy teilte zwei Bilder ihrer Jungs auf der Bühne: Auf dem einen steht Gus mit seiner Mini-Gitarre neben Taylor. Auf dem anderen Foto sind beide Söhne zu sehen, wobei Ozzie aufmerksam ins Publikum blickt, während sein älterer Bruder und sein Vater mitten in der Performance sind. "Meine Jungs", schrieb Mandy mit vier Herzemojis zum ersten Bild. Auf weiteren Clips, die auf dem Instagram-Account von Dawes geteilt wurden, ist zu sehen, wie Gus und sein Vater Blickkontakt halten, während sie Songs vom neuen Album "Oh Brother" spielen. In einem von Fans hochgeladenen Video singen die beiden sogar gemeinsam Tom Pettys (✝66) "Free Fallin'" in dasselbe Mikrofon.

Erst vor wenigen Wochen haben Mandy und Taylor die Geburt ihrer ersten Tochter Louise "Lou" Everett bekannt gegeben. Kürzlich widmete die Schauspielerin ihrem Ehemann eine liebevolle Hommage auf Instagram: "Super Papa, super Ehemann, super Partner", schrieb sie zu einer Reihe von Familienfotos. "Er macht alles und ich bin so dankbar. Zwei aktive Kleinkinder zu bespaßen und dabei hart zu arbeiten, während ich zu Hause bei Lou bleibe, ist eine ziemlich anstrengende Aufgabe, und du lässt es so einfach aussehen", schwärmte die 40-Jährige.

Ethan Miller/Getty Images Taylor Goldsmith, Musiker

Instagram / mandymooremm Mandy Moore, Taylor Goldsmith und ihre drei gemeinsamen Kinder

