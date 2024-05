Geschlecht schon bekannt: Mandy Moore ist wieder schwanger!

Süße Nachrichten von Mandy Moore (40): Die Schauspielerin ist erneut schwanger! Gemeinsam mit ihrem Partner Taylor Goldsmith begrüßte sie 2021 ihren ersten Sohn August Harrison, Spitzname Gus, auf der Welt. Anderthalb Jahre später folgte der kleine Oscar Bennett, genannt Ozzie. Die Freude über Nachwuchs Nummer drei teilt sie nun mit ihren Fans auf Instagram und plaudert sogar das Geschlecht des Babys aus. "Manchmal imitiert das Leben die Kunst. Ich kann es kaum erwarten, dass diese Jungs eine kleine Schwester bekommen", freut sich Mandy und spielt dabei auf ihre Rolle in der Show This Is Us an, in der sie die Mutter von Drillingen spielte.

Die Freude ist für Mandy extra groß – denn die Plötzlich Prinzessin-Darstellerin hatte lange mit Fruchtbarkeitsschwierigkeiten zu kämpfen. "Es gab eine Zeit, in der ich dachte, dass ich vielleicht keine Kinder bekommen kann. Ich weiß noch, wie der Arzt mir sagte, dass die Chance, schwanger zu werden, gering sei...", teilte sie Anfang des Jahres mit ihren Bewunderern im Netz. Dass sie schließlich doch mit ihrem ersten Sohn schwanger wurde, sei eine wunderbare Überraschung gewesen. Doch die Musikerin machte bisher auch keinen Hehl daraus, dass ihre Sprösslinge sie ganz schön auf Trab halten: "Mutterschaft ist ein wunderschönes, chaotisches, schlafloses Geschenk und zwei Kinder unter zwei Jahren zu haben... puh!"

Wann genau es so weit ist und Baby Nummer drei das Licht der Welt erblickt, ist bislang nicht bekannt. Eigentlich wollte die 40-Jährige nach Söhnchen Ozzie Schluss machen mit der Familienplanung – doch der Kleine warf ihren Plan kurzerhand über den Haufen. "Er ist einfach so zum Knutschen, dass Mama nun daran denkt, das Ganze noch mal machen zu wollen", gab sie einige Monate nach seiner Geburt auf Instagram zu.

Instagram / mandymooremm Mandy Moore mit Taylor Goldsmith im Krankenhaus

Instagram / mandymooremm Mandy Moores Kinder im Mai 2024

