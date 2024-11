Mandy Moore zeigt bezaubernde Familienporträts für Feiertage

Mandy Moore (40) und Taylor Goldsmith (39) sind im September zum dritten Mal Eltern geworden. Nun teilt das Ehepaar auf Instagram seine erste Weihnachtskarte mit Baby Lou. "Jetzt, da wir eine fünfköpfige Familie sind und mein Leben in dieser Weihnachtszeit etwas hektischer ist, genieße ich all die 'perfekt unperfekten' Momente mit unseren Kleinen!", kommentiert die Dreifachmama eine Fotostrecke, auf der sie, ihr Partner und ihre Kinder miteinander herumalbern, kuscheln und viel lachen.

Mandys Söhne Gus und Ozzie sind jeweils in Flanellhemden mit Karomuster gekleidet, während Papa Taylor in einer blauen Jeansjacke steckt. Die "Nur mit Dir"-Darstellerin trägt hingegen ein Kleid mit floralem Print in herbstlichen Tönen. Töchterchen Lou ist wiederum in einen mauvefarbenen Strampler gehüllt und wird von ihrer Mama getragen. Von den zuckersüßen Familienfotos sind vor allem die Fans total begeistert. "Was für eine wundervolle Erinnerung daran, dass die Feiertage nicht perfekt sein müssen, um bedeutungsvoll zu sein!", lautet beispielsweise ein Kommentar.

Die Schauspielerin und ihr Ehemann sind seit 2018 miteinander verheiratet. Von 2009 bis 2016 hatte Mandy eine Beziehung mit dem Musiker Ryan Adams geführt, die jedoch in einer Scheidung endete. Nun hat sie in Taylor allem Anschein nach die große Liebe gefunden. 2021 wurde das Paar erstmals Eltern. Wie sehr Mandy in ihrer Rolle als Mutter von mittlerweile drei Kindern aufgeht, machte zuletzt ein Insider gegenüber OK! Magazine deutlich: "Sie haben sicherlich alle Hände voll zu tun, aber als frischgebackene Mama ist Mandy wirklich in ihrem Element."

Anzeige Anzeige

Instagram / mandymooremm Mandy Moore, Taylor Goldsmith und ihre drei gemeinsamen Kinder

Anzeige Anzeige

Instagram / mandymooremm Taylor Goldsmith, Mandy Moore und ihre beiden Kinder im Juni 2024

Anzeige Anzeige