Das sagt Stella Stegmann zu der Kritik an "Die Bachelorette"

Jetzt meldet sich Stella Stegmann (27) zu der Kritik an ihrer Bachelorette-Staffel zu Wort! Einige Fans der Kuppelshow kritisierten die ungleichmäßige Verteilung von Kandidaten und Kandidatinnen – es buhlen fünf weibliche und 15 männliche Singles um das Herz der ersten queeren Rosenverteilerin. Im Promiflash-Interview verdeutlicht Stella, dass sie diese Kommentare nicht nachvollziehen kann: "Dadurch, dass es mir bei einem Menschen nicht auf das Geschlecht ankommt, sondern auf die Person selbst, war mir das total egal."

Kurz nach der Bekanntgabe der diesjährigen Teilnehmer und Teilnehmerinnen machten einige Fans ihrem Ärger im Netz Luft. Auf der offiziellen Instagram-Seite der Flirtshow hieß es beispielsweise: "Schade, dass die Besetzung nicht 50:50 aufgeteilt wurde." Ein weiterer Nutzer echauffierte sich: "Fünf Frauen vs. 15 Männer. Warum nicht gleich viele Männer und Frauen?"

Ein erster Trailer verriet bereits, dass sich die Fans im Laufe der "Die Bachelorette"-Staffel auf zahlreiche spannende Momente freuen dürfen! In dem Clip, der ebenfalls auf der Social-Media-Seite veröffentlicht wurde, erklärt Stella unter anderem, dass sie mit einem Kandidaten intim wurde. "Ja, ich habe mit ihm geschlafen!", gesteht sie. Außerdem betont sie, dass sie sich in zwei Teilnehmer verliebt habe. Namen nennt sie in der Vorschau aber natürlich keine.

RTL / Pascal Bünning Stella Stegmann, die Bachelorette 2024

Instagram / stella_tiana Stella Stegmann, Reality-TV-Bekanntheit

Könnt ihr Stellas Reaktion auf die Kritik nachvollziehen?



