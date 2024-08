Das sagen die Fans zu den neuen Bachelorette-Teilnehmern

Die neue Staffel Die Bachelorette steht in den Startlöchern: Bereits am 26. August können Fans des Formats hinter den Bildschirmen dabei sein, wenn Stella Stegmann (27) nach der großen Liebe sucht. Das erste Mal in der Geschichte des Reality-TV-Formats werden nicht nur Männer, sondern auch Frauen um das Herz der Bachelorette buhlen. In einem Beitrag auf Instagram stellte der offizielle Account der Sendung die Kandidatinnen und Kandidaten der neuen Staffel vor – und zwei von ihnen scheinen bereits ihren eigenen kleinen Fanclub zu haben: Aysun und Ferry. "Oh, Aysun! Fand die schon bei Princess Charming super", heißt es nur in einem der freudigen Zuschauerkommentare zur Teilnahme der 24-Jährigen. Auch Rapper Ferry ist kein Unbekannter und hat mit einem enthusiastischen Money Boy (43) den wohl bekanntesten Fan in der Kommentarspalte.

Insgesamt fällt die Resonanz auf die Singles der Staffel eher dürftig aus: Ein anderes Thema scheint die Fans unter dem Beitrag viel eher zu beschäftigen. Die User im Netz zeigen sich über die ungleiche Verteilung von Kandidaten und Kandidatinnen verwundert. "Fünf Frauen vs. 15 Männer. Warum nicht gleich viele Männer und Frauen?", "Nur fünf Frauen? Warum so wenige?" und "Schade, dass die Besetzung nicht 50:50 aufgeteilt wurde", lauten nur einige der ernüchternden Fan-Kommentare unter dem Post.

Mit Stella geht die erste queere Bachelorette-Staffel an den Start. Und die ist schon voller Vorfreude auf das ungewöhnliche Liebesabenteuer, wie sie im Interview mit RTL betonte: "Ich bin verliebt in das Format und bin positiv aufgeregt. Denn ich stehe gerne im Mittelpunkt und glaube, das wird voll mein Ding sein." Neben der Suche nach der großen Liebe freue sich die 26-Jährige, als queeres Vorbild im TV dienen zu können und "dass die Menschen einfach ein bisschen offener werden und sehen, dass Liebe keine Normen kennt."

