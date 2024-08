Nach Blitzverlobung: Kate Kolosovskaia ist wieder Single

Es hätte alles so schön sein können: Im Dezember verkündete Kate Kolosovskaia ihren Fans stolz, dass sie und ihr Partner Kynam Truong sich verlobt haben – und das nach nur wenigen Wochen Beziehung. Doch nach einigen Monaten kippte das Liebesglück. Das Model hat ein Video gepostet, in dem sie und ihr Kynam gemeinsam weinen. "Wir haben alles für diese Liebe gegeben und trotzdem läuft etwas nicht... Also ist der einzige Weg, zurückzutreten und sich zu ergeben", schrieb die gebürtige Russin bei Instagram. Nun bestätigt sich, was viele schon geahnt haben: Kate und Kynam haben sich getrennt!

