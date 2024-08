So gut geht es Kate Kolosovskaia nach Trennung von Kynam

Kate Kolosovskaia scheint ihr Liebes-Aus nicht allzu viel auszumachen! Vor wenigen Tagen gab die Influencerin bekannt, dass sie und ihr Partner Kynam Truong kein Paar mehr sind. In einer Instagram-Fragerunde betont sie nun, wie gut es ihr mit der Trennung geht. Sie fühle sich "wie ein Baby, sauber und sicher" und bekomme langsam ihre "Energie zurück". Ein Fan will auch von ihr wissen, warum sie denn nicht traurig über das Beziehungsende sei. Darauf antwortet das Model: "Denn alles geschieht zum höchsten Wohl. Ich habe volles Vertrauen und bin im Fluss meines Lebens."

Wenige Monate nachdem die gebürtige Russin mit dem Schamanen zusammengekommen war, verlobten sie sich. Kynam hielt mit einem großen Diamantklunker um ihre Hand an. Aber was passiert mit dem Ring jetzt? Ihr Ex hat ihn auf jeden Fall bisher noch nicht wiederbekommen. Auf die Frage, wo der Brillant sei, antwortet Kate mit einem Zwinker-Emoji: "Er ist in einer Schublade." Warum genau die zwei sich überhaupt trennten, wollte sie nicht verraten.

Kate hatte mit ihrer Beziehung mit Julian Zietlow (39) vergangenes Jahr für zahlreiche Schlagzeilen gesorgt. Kurz nachdem die zwei sich getrennt hatten, kam sie mit Kynam zusammen, der im Dezember um ihre Hand anhielt. Doch in den vergangenen Monaten wurde immer wieder gemunkelt, dass es bei den beiden kriselt. Zuletzt wirkte alles in Ordnung, es gab sogar Spekulationen darüber, dass die OnlyFans-Creatorin ein Kind erwarten soll. Doch diese Woche räumte Kate im Netz mit den Gerüchten auf: "Für diejenigen, die sich das fragen: Ich bin nicht schwanger. Und ich und Kynam sind kein Paar mehr."

Anzeige Anzeige

Instagram / katekolosovskaia Kate Kolosovskaia, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / katekolosovskaia Kate Kolosovskaia, Influencerin

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Kate so gut mit der Trennung klarkommt? Ja, das überrascht mich nicht. Nein, die zwei wirkten auch immer so verliebt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de