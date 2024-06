Julian Zietlows Ex Kate lässt sich Liebestattoo entfernen!

Seit fast einem Jahr sind Julian Zietlow (39) und Kate Kolosovskaia kein Paar mehr. Nun setzt das Erotikmodel offenbar einen endgültigen Strich unter die gescheiterte Beziehung mit dem Fitnessliebhaber. In einem neuen Video auf Instagram zeigt die Beauty, wie sie sich das damalige Liebestattoo für ihren Ex weglasern lässt – zuvor zierten Julians Initialen die Innenseite ihres Unterarms. "Ich bin offiziell von dieser Krankheit geheilt", freut sich Kate und fügt dem Post ein Emoji mit schiefem Gesicht hinzu.

Wie kommt dieser Schritt bei ihren Fans an? Die zeigen sich eher weniger positiv in der Kommentarspalte. "Wenn eine Zeit schön und intensiv war, bereut man die nicht und bezeichnet sie schon gar nicht als Krankheit. Sie ist ein Kapitel im Leben und prägt Erinnerungen und Erkenntnisse", kritisiert eine Followerin. Ein weiterer User schließt sich an und vermutet: "Oh, sie braucht Aufmerksamkeit."

Julian und Kate waren für knapp acht Monate gemeinsam durchs Leben gegangen – während ihrer Beziehung hatten sie sogar von Seelenverwandtschaft gesprochen. Im September 2023 machten die beiden dann ihre Trennung öffentlich. Während die Brünette inzwischen total happy mit ihrem neuen Partner Kynam zu sein scheint, wagt ihr Verflossener einen Neuanfang mit seiner Noch-Ehefrau Alina (37).

Instagram / katekolosovskaia Kate Kolosovskaias Liebestattoo für Julian Zietlow

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow und seine Ex-Frau Alina Schulte im Hoff

