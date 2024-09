Verdächtiges Foto: Bandelt Julian Zietlow mit Ex Kate an?

Um Julian Zietlow (39) und Alina Schulte im Hoff (37) kursieren seit ein paar Wochen hartnäckige Trennungsgerüchte. Jetzt kocht die Gerüchteküche erneut, jedoch wegen einer anderen Lady, denn ein Bild auf Instagram löst bei Fans des Influencers die Frage aus: Läuft da etwa wieder was mit seiner Ex Kate Kolosovskaia? Diese veröffentlichte ein aktuelles Foto aus Thailand, auf dem sie in einem Boot sitzt. Währenddessen sind die Beine und Füße eines Mannes unschwer zu erkennen. Ihre Fans sind sich direkt sicher, zu wem diese wohl gehören: "Auch wenn Julian gerade in Indien ist, glaube ich, dass es seine Beine sind. Sehen doch genauso aus. Sie hat das Bild bestimmt erst jetzt gepostet." Zudem heißt es unter anderem: "Das ist Julian, sieht man doch!"

Kate lässt die Nutzer der Social-Media-Plattform weiter munkeln und kommentiert ihren Schnappschuss lediglich mit: "Einfach nur glücklich, so wie es gerade ist." Was sie mit diesen kryptischen Worten genau meint, erklärt die Content Creatorin aber nicht näher. Julian bewahrt aktuell ebenfalls Stillschweigen. Auch was das angebliche Liebes-Aus mit Alina betrifft, möchte sich der frühere Fitnessunternehmer zu diesem Zeitpunkt nicht äußern und "alles gerne privat halten."

Zwar bleibt offen, ob Julian und Kate tatsächlich wieder anbandeln oder nicht, vor wenigen Monaten schoss Kate aber noch gegen ihren Ex-Freund. Im Netz postete die Medienpersönlichkeit ein Video, in dem sie sich ein Liebestattoo für den Sonnyboy entfernen ließ: Auf ihrem Unterarm standen die Initialen ihres einstigen Partners. Obendrein wettert sie: "Ich bin offiziell von dieser Krankheit geheilt!"

Kate Kolosovskaia, September 2024

Kate Kolosovskaia, Influencerin

